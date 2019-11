Tennistavolo, il Reggio Emilia dei piacentini non rallenta: 4-1 al Cus Torino e vetta solitaria difesa

Quarta vittorie in altrettante partite e primo posto solitario in classifica difeso. Non rallenta il cammino in A2 maschile del Tennistavolo Reggio Emilia Ferrval a trazione piacentina, dove militano i pongisti Mattia Crotti, Luca Ziliani (entrambi di Cortemaggiore) e Stefano Ferrini (di Fontana Pradosa), oltre al mantovano Damiano Seretti.

Sabato scorso la squadra reggiana era di scena sul campo amico, ospitando l’insidiosa formazione del Cus Torino. Come nel sabato precedente a Carrara, Reggio è riuscita a spuntarla per 4-1, trascinata dalle doppiette di Mattia Crotti (3-0 nello scontro di alto livello contro Romualdo Manna e stesso trattamento a Davide Ferrero) e di Damiano Seretti, senza problemi contro Lorenzo Cordua (3-0) e autore di una spettacolare rimonta contro Manna (da 0-2 a 3-2). Un’altra rimonta, sfumata sul più bello, ha visto protagonista Stefano Ferrini, che ha ceduto 11-9 al quinto set contro Ferrero nell’unico punto conquistato dai piemontesi.

Grazie alla quarta vittoria in altrettante partite, il Reggio Emilia Ferval guida la classifica del girone A con 8 punti, sempre a +1 sulla Marcozzi Cagliari. Prossimo appuntamento, sempre casalingo, sabato 23 novembre alle 17,30 in via Mazzacurati a Reggio contro Castel Goffredo, unica formazione fin qui capace di imporre il pareggio a Cagliari.

Foto di Paolo Giorgio