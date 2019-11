Tiro, il piacentino Armani si aggiudica il Campionato sociale del Concaverde

Il piacentino Roberto Armani si aggiudica il Campionato Sociale del Concaverde

Sotto un cielo plumbeo e una pioggia incessante, domenica 3 novembre, al Trap Concaverde di Lonato del Garda si sono disputate le finali del Concaverde Challenge, torneo “open” accessibile a tutti i soci, e quella del Campionato Sociale 2019, riservata ai tesserati della società di tiro lonatese.

Nella prima finale, quella del Concaverde Challenge, a far registrare un perfetto 25/25, nonostante la visibilità resa difficoltosa dalla pioggia, è stato il tiratore di Eccellenza Vittorio Taiola, che ha preceduto Leonello Cappa (21/25) e Pietro Ceresoli (20/25). Nella finale del campionato sociale, invece, a dettare legge è stato il coach e capitano delle Frecce Verde Oro Roberto Armani che, anche lui con un secco 25/25, ha messo alle proprie spalle Giuseppe Bresciani (21/25) ed Enrico Borzi (19/25).

«Nonostante il tempo, è stato un successo per tutti – ha commentato a caldo il piacentino Armani – Il campionato sociale è stato molto seguito nelle varie tappe e la finale è stata onorata al meglio. I punteggi sono stati molto buoni, a testimonianza che la concentrazione può più del clima avverso. I premi in palio, di assoluto spessore, hanno coronato questa bella giornata di sport e di amicizia».

«Il Concaverde è campionato del mondo, campionato d’Europa, gare nazionali ed internazionali – ha chiosato il presidente Ivan Carella – ma è anche e soprattutto la casa di coloro che, giorno dopo giorno, anno dopo anno, gareggiano e si allenano sulle sue pedane, di coloro che si prodigano per mantenerlo sempre vivo, di coloro che sono stati e sono le fondamenta che hanno consentito un percorso di crescita continuo della nostra struttura e del nostro amato sport».

Sabato 30 novembre, presso il ristorante La Basia 2.0, si svolgerà la consueta cena annuale dei tiratori in forza al Concaverde, durante la quale saranno consegnati i riconoscimenti ai vincitori delle varie categorie e qualifiche del campionato sociale. Per l’anno 2019, i migliori della classe sono stati, oltre al vincitore assoluto Roberto Armani: per la categoria Eccellenza Vittorio Taiola; per la Prima categoria Luciano Minelli; per la Seconda Categoria Enrico Borzi; per la Terza Categoria Pietro Chiericati; per i Veterani Giuseppe Zambelli; per i Master Giuseppe Bresciani. (nota stampa)

Nella foto, da sx: Roberto Armani, vincitore del campionato sociale, insieme a Vittorio Taiola, vincitore del Concaverde Challenge.