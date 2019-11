Tra concerti e dj set, novembre in musica al Dubliners Pub

Ritorna, per il settimo anno consecutivo sotto la direzione artistica di Riccardo Covelli, la programmazione musicale invernale del Dubliners Irish Pub: da ottobre a maggio, artisti da tutto il mondo si esibiscono sul palco del locale di Via San Siro 24, portando in pieno centro musica qualità abbinata a proposte enogastronomiche di alto livello.

Di seguito tutta la musica di NOVEMBRE.

GIOVEDI 7 NOVEMBRE

Famiglia Turchetti

La “Famiglia Turchetti” è una formazione storica cremonese che coniuga in maniera informale lo spirito del Jazz all’amore per le ballate tradizionali. Una riuscita miscela di “swing padano”, particolarmente adatto ad accompagnare momenti leggeri e conviviali, pur senza perdere di eleganza e contenuti. Il leader è Fabio Turchetti, che ha anche composto la maggior parte della musica suona-ta dal quartetto in un arco di tempo che va dal 1989 al 2004. In questi anni Turchetti ha pubblicato ben sei album come cantautore con varie etichette tra cui la Sony, suonando anche il bandoneon e l’organetto in Argentina e in diverse parti del mondo, collaborando con musicisti di alto profilo su progetti creativi, ma sempre collegati saldamente alla musica folk e latina. Lo stile della band è un jazz italiano con molte venature latine. Ad accompagnare Fabio, che canta e suona la chitarra, saranno Fabio Morabito alla chitarra, Enzo Frassi al contrabbasso e Alberto Venturini alle percussioni.

SABATO 16 NOVEMBRE

Gigi Proiettile (Santafabbrica) djset

Il fascino senza tempo del vinile è protagonista del djset di Gigi Proiettile, proveniente dal laboratorio creativo Santafabbrica. Una selezione dal sapore retrò per allietare il weekend in Via San Siro. Musica orchestrale, cover strumentali, jingle al pepe verde e tutto quello che si poteva ascoltare negli aeroporti, ascensori e sale parto negli anni ’50 e ’60.

DOMENICA 17 NOVEMBRE

A Special Brunch with On The Sunny Side Up

Un brunch speciale in compagnia delle note dolciastre di On The Sunny Side Up, duo swing formato da Georgia Ciavatta (voce) e Renato Podestà (chitarra). A mezzogiorno sorseggeremo succhi di frutta, in un viaggio tra swing, novelties e canzoni jazz che tutti, chi più chi meno, abbiamo nelle orecchie.

MARTEDI 19 NOVEMBRE

Midichlorians + Emme A Di

Per la rassegna “Che pacco il Jazz!”, in collaborazione con Conservatorio Nicolini: MIDIchlorians è un progetto orientato alla produzione di musica elettronica, hip hop e all’improvvisazione. Nato come conseguenza dell’amicizia di tre musicisti, il progetto presenta live il proprio repertorio con un format ibrido tra un trio jazzistico e un djset con la volontà di conciliare mondi musicali e approcci performativi compositi. Per l’occasione il concerto vede la partecipazione anche del rapper Emme A Di, attivo sulla scena underground romana.

VENERDI 29 NOVEMBRE

Ale Effe djset

Novembre si chiude con la selezione black, soul e funky di Alessandro Freschi, local dj e grandissimo appassionato di vinili. La sua collezione non teme confronti, la sua selezione ci scalderà il cor-po in vista del freddo di dicembre.

Ingresso sempre gratuito

Prenotazione sempre consigliata: +39 0523 336791