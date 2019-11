Tra concerti e giochi interattivi è ormai tempo di Profondo Giallo

Una sfida che prosegue, un ultimo evento, e poi sarà Profondo Giallo.

Ormai ci siamo, il Festival noir di Piacenza, organizzato da Officine Gutenberg in partnership con Cinemaniaci, Papero Editore, Libreria Fahrenheit 451, Bookbank e Associazione Culturale Crisalidi, è a poche ore dalla sua due giorni a Palazzo Farnese ma ancora proseguono, e lo faranno fino a domenica 3 novembre, gli eventi collaterali.

Uno che proseguirà fino al 30 novembre è il geocaching dedicato ad Andrea Camilleri.

Il gioco consiste prima di tutto nello scaricare l’app di geocaching, poi consultarla per vedere i posti dove sono nascosti i contenitori (cache), armarsi di astuzia e pazienza per andarli a scovare. Una volta trovati, occorre fotografarne il contenuto e pubblicarlo sulla app.

In ogni cache c’è un foglio con scritto un titolo di un libro del grande scrittore siciliano: il primo che trova tutti i contenitori e i relativi titoli dei libri, vince un pacco di prodotti siciliani di Eataly.

L’altro appuntamento a cui siamo a ridosso, l’ultimo prima dello start del festival di domani mattina alle 10 a Palazzo Farnese, è quello al Temple con Musiche da brividi.

Stasera, primo novembre, si esibiranno 4 realtà musicali piacentine unite dall’aver creato un pezzo ad hoc per l’evento partendo da una frase di un libro o di un film, giallo – noir – thriller.

Sul palco troveremo Alessandro Colpani, Gabriele Garlaschelli, Stasi ed Ercole.

I ragazzi non porteranno solo quel pezzo, ma alcuni dei brani di loro produzione in modo da dare vita a quasi due ore di concerto.

Per chi fosse preoccupato dal possibile maltempo, nessuna paura: tutte le presentazioni sono al chiuso, così come le mostre e il mercatino dei libri, e anche per quanto riguarda il Cluedo vivente (in programma sabato 2 novembre), anche in caso di pioggia, si svolgerà comunque tra le mura dei portici di Palazzo Gotico.