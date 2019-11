Trading online: seminari gratuiti con il broker Xtb

L’instabilità economica del secolo attuale assieme all’aumento del costo della vita, hanno fatto sì che oggi milioni di persone scelgono di investire i propri risparmi in borsa, nel tentativo di trarne maggiore profitto. Per molti, infatti, arrivare a fine mese con lo stipendio base è diventato difficile, quindi urge trovare soluzioni alternative di guadagno extra.

Il progresso delle tecnologie ha permesso l’accesso ai mercati finanziari a chiunque disponga di un computer e una connessione internet, così il trading online è diventata un’attività adatta a tutti. Se in passato solo gli utenti più facoltosi ed esperti nel settore finanziario potevano permettersi di investire in borsa, oggi anche chi non ha molta dimestichezza con conti e numeri ha la possibilità di fare trading. Anche chi parte da zero può provare ad aumentare il proprio patrimonio con gli investimenti online, avvalendosi dei numerosissimi strumenti di supporto che si trovano su internet, come guide e corsi online, ma anche fuori dal web.

È degna di nota, in quest’ottica, l’iniziativa del broker XTB. Il famoso broker, tra i più amati nel settore, assieme a collaboratori nell’ambito della formazione, ha dato vita ad una vera e propria Academy itinerante. Parte così un ciclo di seminari gratuiti che si svolgono in tutta Italia, per coloro che vogliono imparare come fare trading online o semplicemente approfondire le proprie conoscenze sull’argomento. Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 9 novembre a Palermo, per poi proseguire nei giorni successivi a Napoli, Roma e Milano.

Trading online: il primo passo è investire nella formazione – Quando si sceglie di investire nel trading online, è importante ricordare che non si tratta di un gioco basato sulla fortuna. Approcciarsi a questa attività con il giusto mindset e, soprattutto, con le giuste competenze, è il primo passo fondamentale per non rischiare di sperperare il proprio patrimonio con operazioni insensate. La formazione è il primo investimento da fare, se si vuole provare ad ottenere potenziali guadagni con il trading.

Sul web è possibile trovare tantissime guide e corsi che aiutano quanti vogliono dedicarsi a questa attività per la prima volta, ma bisogna fare sempre attenzione a scegliere quelli giusti per non rischiare di perdere tempo (e soldi) in corsi inefficaci.

Come scegliere il corso più adatto? – L’inesperienza potrebbe portare i principianti a scegliere uno dei tanti corsi sponsorizzati che si trovano online, magari spinti da una mole di recensioni positive che spesso, poi, si rivelano false. È utile, in questo senso, tenere a mente alcuni parametri che fanno sì che un corso sia valido o meno, secondo il giudizio gli utenti che li hanno già provati.

Utilizza un linguaggio semplice

Un corso difficile da comprendere e pieno di tecnicismi risulta praticamente inutile per chi non ha dimestichezza con i concetti e il linguaggio specifico del settore.

Si basa molto sulla pratica

Accanto alle (poche) nozioni teoriche, è fondamentale che permetta di mettere subito in pratica quanto appreso.

È gratuito

Sul web esistono corsi che possono arrivare a costare migliaia di euro, che poi si rivelano totalmente inutili perché troppo teorici o complessi. Meglio optare per un corso gratuito così che, nel caso in cui non sia servito a nulla, l’investimento economico è pari a zero.

È fornito da un broker autorizzato

Affidarsi ad esperti trader è sempre la migliore scelta. E quali traders migliori se non i broker stessi?

Sono tantissime le piattaforme autorizzate (quindi sicure) che offrono anche formazione gratuita ai propri utenti. Corsi online, ebook, videocorsi, webinar e tanto altro, sono solo alcuni degli strumenti di formazione che i broker mettono a disposizione degli utenti per aiutarli a muovere i primi passi nel mondo del trading e diventare man mano dei traders esperti. In quest’ottica, risulta quindi innovativa e altamente professionale l’iniziativa della Trading Academy di XTB.

Per chi volesse saperne di più, può approfondire l’argomento nella sezione recensioni e opinioni sul broker Xtb di investingoal.it, che fornisce una panoramica dettagliata sulla piattaforma e sui servizi che offre, compresa la formazione, considerata uno dei suoi punti di forza.