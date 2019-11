Ottimi risultati a Bologna per i pugili della Salus et Virtus in occasione delle fasi regionali dei Campionati Italiani Elite che hanno decretato i campioni che rappresenteranno l’Emilia Romagna a Roma dal 12 al 15 dicembre.

Tutti a podio infatti i tre rappresentanti della storica palestra piacentina, ad oggi tra le migliori d’Italia: Amin Bilal (categoria 56 kg) si è aggiudicato il titolo di Campione Regionale, argento invece per Filippo Carini (81 kg) mentre Anthony Cruz (75 kg) si è messo al collo la medaglia di bronzo.

Foto 3 di 3





Percorso netto per Amin Bilal, che ha superato Joel Betancourt Chuchuca al termine di tre intense riprese, Federico Tocchi per ko nel secondo round e, in finale, Stefano Paolo Maria Lo Giudice: per il salussino titolo e pass per i Campionati Italiani. Si è dovuto invece fermare in finale, dove era arrivato battendo Iliass Addass, Filippo Carini: il suo match è terminato alla seconda ripresa per una ferita all’occhio lasciando così l’accesso agli italiani al pari peso Matteo D’angeli. Verdetto discusso, invece, quello che ha fermato Anthony Cruz opposto a Pietro D’Amato.

Grande soddisfazione in casa Salus et Virtus Boxe, soprattutto per il maestro Roberto Alberti che vede i suoi atleti in continua crescita ottenere importanti risultati.