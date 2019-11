Turno infrasettimanale per Assigeco contro Urania Milano

Appuntamento infrasettimanale per l’UCC Assigeco Piacenza che domani farà visita all’Urania Milano, nello storico scenario del PalaLido, oggi chiamato Allianz Cloud.

La squadra guidata da coach Villa si trova appena sopra la zona calda delle classifica a quota 6 punti ma, insieme a San Severo, è probabilmente fra le neopromosse quella che ha dato le risposte più positive.

A guidare la squadra in cabina di regia c’è il grande ex di giornata Gherardo Sabatini, che si sta confermando come uno dei migliori passatori del campionato (terzo con 6.6 assist a partita), oltre che il più scaltro ladro di palloni del torneo con 3 recuperi a partita.

Andrea Benevelli arriva da fresco vincitore del campionato con la Fortitudo ed insieme ai confermati Negri e Piunti costituisce lo zoccolo duro italiano dei milanesi. Insieme a loro c’è Sebastiano Bianchi, protagonista della salvezza ai Playout con Legnano, ma soprattutto il talentuoso Matteo Montano, che viaggia a 12 punti di media con oltre il 40% da 3 punti.

Sotto canestro troviamo il lungo USA Reggie Lynch, che con quasi due stoppate a partita è il miglior intimidatore del girone, motivo per cui l’Urania è anche una delle migliori difese di queste prima giornata, con soli 74 punti subiti a partita.

La ciliegina sulla torta però è senz’altro rappresentata da Nik Raivio che sta letteralmente dominando il campionato: la guardia ex Knights infatti è primo per minuti giocati (36.4), sesto per punti segnati (19.6) e primo per valutazione (26.4). Il dato sicuramente più impressionante però è il fatto che sia quinto nella classifica generale dei rimbalzi (quasi 9 a match) nonostante i suoi 193cm di altezza: bastano questi numeri a spiegare la grandezza del giocatore.

L’Assigeco è invece in cerca del quarto successo in fila per mantenere sia il secondo posto sia l’imbattibilità fuori dal PalaBanca: impresa di certo non facile vuoi per la squadra che si troverà di fronte, vuoi per l’infortunio del faro offensivo Jazz Ferguson.

Ecco perché la società ha deciso di prolungare il contratto di un positivissimo Mike Hall, che farà coppia per la prima volta sotto canestro col rientrante Andy Ogide, pronto finalmente a dare il suo contributo sul campo dopo l’infortunio della prima giornata contro Mantova.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 21 Turini, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

Urania Milano: 2 Piunti, 6 Pagani, 8 Negri, 9 Benevelli, 14 Montano, 20 Giardini, 21 Piatti, 22 Lynch, 30 Raivio, 34 Bianchi, 43 Sabatini. All. Villa.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli: “Il turno infrasettimanale ci mette di fronte all’Urania Milano, una squadra che, dopo un inizio difficoltoso con alcune sconfitte al fotofinish, ha trovato vittorie incoraggianti. Milano fonda il proprio gioco su un trio di esterni frizzante guidato dall’estro e dal talento di Gherardo Sabatini, giocatore che conosciamo molto bene. Noi veniamo da un buon momento e vogliamo continuare la nostra striscia di vittorie pur sapendo che quella di giovedì sera sarà una partita veramente dura su un campo storico come quello del PalaLido”.

Giovanni Gasparin: “Milano è una squadra molto talentuosa, dobbiamo essere molto bravi a non farli accendere. Sarà importante continuare con l’entusiasmo accumulato con le ultime vittorie e a stare uniti nei momenti difficili”.

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.