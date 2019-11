Nuovo sciopero globale per il clima, che questa volta, cadendo in concomitanza con il Black Friday, giorno che dà inizio con grandi sconti allo shopping natalizio, è stato per l’occasione ribattezzato Green Friday: a Piacenza in particolare si è connotato come protesta contro il consumo di suolo delle aree verdi del campetto di via Morigi e degli ex orti di via Campesio.

Nel pomeriggio di venerdì il gruppo locale di “Fridays for future” si è unito idealmente al resto del mondo in un corteo che vuole richiamare l’attenzione di istituzioni e cittadini sui temi dell’ambiente e dell’emergenza climatica. Partiti dal Liceo Respighi a Barriera Genova, i manifestanti si sono diretti prima verso l’area verde di via Morigi e quindi in direzione di quella in via Campesio. Queste ultime due tappe sono state volutamente scelte “in quanto – hanno spiegato gli organizzatori – aree verdi da tutelare e da non sostituire con parcheggi e centri commerciali, cosa che l’Amministrazione vuole invece fare”.

Foto 3 di 4







Ecco perchè i giovani di “Fridays for Future”, contestualmente con il corteo, hanno deciso di lanciare due raccolte firme da presentare al Comune: la prima riguarda la dichiarazione di emergenza climatica – che necessita di almeno 500 sottoscrizioni – la seconda – che conta già più di mille adesioni – serve invece per chiedere di non intervenire nelle aree verdi sopracitate.