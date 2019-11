Un argento e un bronzo in Veneto per i giovani del Pettorelli

Ottimo esordio nella prima competizione ufficiale (1ª prova interregionale a Conegliano Veneto il 3 novembre) per i giovani atleti piacentini. Bossalini e Monaco, nella categoria Maschietti, sono subito saliti sul podio conquistando rispettivamente il secondo e terzo posto.

I due figli d’arte hanno superato agevolmente le fasi preliminari (4 vittorie e 2 sconfitte per Bossalini ed un en plein con 5 vittorie per Monaco); proseguendo negli assalti diretti, Bossalini ha centrato una serie di significative vittorie nei confronti dell’udinese Sabbadini (10-6), del ravennate Spigoni (10-6) e del veronese Giupponi (10-9), fino a giungere al derby con il compagno Monaco, superato per 10-5. Nella finale per il primo posto con Grasso (Treviso) Bossalini ha ceduto 7-10, chiudendo la giornata con un argento.

In parallelo, la gara di Valentino Monaco, che caricato dal risultato parziale (2° nella classifica provvisoria) ha affrontato Neri (Ravenna, 10-1) e Beltotto (Verona, 10-5); più impegnativo l’incontro con Quartieri (Ravenna, 9-7), poi la sua corsa si è fermata al 3° posto nell’incontro con il compagno Bossalini. “Sono soddisfatto per il lavoro dello staff tecnico del Pettorelli – commenta il presidente Alessandro Bossalini – che sta facendo crescere nuove leve portando sempre più ragazzi nel settore agonistico e facendoli scendere in pedana”.

In altre categorie sono scesi in pedana altri atleti biancorossi: i risultati migliori sono arrivate dalle spadiste Camilla Parenti (17) e Letizia Braghieri (27). Fermati, invece, nei primi scontri diretti Luca Gasparini, Michele Baldrighi, Cesare Campione, Alice Cellerino, Arianna Paganini e Giorgia Leddi. A dare assistenza ai giovani atleti lo staff dei maestri al completo. Intanto, nel circuito internazionale Under 23 a Colmar in Francia, Elena Perna, Francesco Curatolo e Javi Fernandez, superate le eliminatorie, si sono fermati dopo aver raggiunto il tabellone principale.