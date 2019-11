Trasformare l’esecuzione di lavori pubblici in occasione di lezioni di educazione civica e di conoscenza del territorio: questo l’obiettivo che, da tempo, l’amministrazione comunale di Gragnano (Piacenza) sta cercando di perseguire.

Così la riqualificazione recente di via Pertini, nel capoluogo è stata festeggiata con il posizionamento di una targa descrittiva che ricorderà ai passanti la figura di Sandro Pertini, VII presidente della Repubblica Italiana. Alla breve cerimonia, che fa seguito a quelle analoghe avvenute in via Martin Luther King e in via Don Beotti, erano presenti l’assessore Cristiano Schiavi e i consiglieri Andrea Capellini e Matteo Provini, oltre agli studenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi accompagnati dalla docente referente Clara Rossi.

Foto 2 di 2



Accanto all’immagine sorridente del presidente Pertini, scattata in occasione della vittoria dell’Italia ai Mondiali di calcio nel 1982, è riportata una delle sue più belle massime: “I giovani non hanno bisogno di sermoni, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà, di coerenza e altruismo”. “Una frase che ci è sembrata illuminante del carattere del personaggio – commenta il sindaco Patrizia Calza – anche particolarmente condivisibile soprattutto ai giorni nostri e adatta alla circostanza”.

In effetti i ragazzi presenti hanno particolarmente apprezzato la scelta proponendo riflessioni di una profondità e freschezza davvero sorprendenti. Prima della cerimonia il gruppo di studenti delle medie è stato accolto in sala consiliare dove il Sindaco ha ripercorso le tappe le vicende più significative della vita del politico italiano.