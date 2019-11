Vigili del Fuoco, da domani lo sciopero “Facciamo sentire il nostro grido di dolore”

La Confsal Vigili del Fuoco ha indetto lo sciopero generale – a cui aderisce anche la sezione provinciale di Piacenza – della categoria per il giorno 21 novembre 2019, dalle ore 16 alle ore 20.

“L’iniziativa messa in campo – spiegano dal sindacato – è scaturita dalla vertenza nazionale dello scorso mese di giugno con cui abbiamo rappresentato al Governo le problematiche che coinvolgono i Vigili del Fuoco e il servizio da assicurare alla cittadinanza. In particolare, abbiamo chiesto: l’uguaglianza retributiva e previdenziale dei Vigili del fuoco agli altri Corpi dello Stato; la tutela e il riconoscimento degli infortuni e delle malattie professionali a cui vanno incontro i Vigili del Fuoco nello svolgimento del loro unico lavoro; la valorizzazione della specificità e del lavoro professionale che svolge il Vigile del Fuoco; adeguate risorse finanziarie per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2018; il potenziamento dell’organico sia dei ruoli operativi che dei ruoli tecnici professionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

“Poiché dette risposte – lamentano ancora dal sindacato – non trovano il giusto riscontro nella legge di bilancio in discussione in Parlamento, siamo costretti, nostro malgrado, a far sentire il grido di dolore dei Vigili del Fuoco a tutti i cittadini e a tutti i rappresentanti del popolo in Parlamento. Come sempre -concludono durante lo sciopero sarà garantito il servizio di soccorso alla cittadinanza”.