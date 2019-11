Vigor, per gli Juniores continua il tabù esterno: contro Progresso finisce 2 a 1

Prosegue il tabù esterno per la Vigor Carpaneto nel campionato Juniores nazionali. Sempre vittoriosa in casa, la squadra di Luis Centi non è riuscita a conquistare i primi punti esterni, cedendo 2-1 in terra bolognese al cospetto del Progresso, con un rigore nel finale a condannare i piacentini.

Sabato 9 novembre la Vigor sarà impegnata nel match casalingo contro i toscani del Grassina.

PROGRESSO-VIGOR CARPANETO 2-1

PROGRESSO: Pequini, Fabbri, De Rosa, Bonvicini, Chmangui, Bozzoli, Finessi, Rizzi (68’ Sicari), Rebecchi, Coletti (81’ Gentilini), Matta (69’ Muntone). (A disposizione: Musiani, Cantelli, Brusa, Nanni). All.: Ballanti

VIGOR CARPANETO 1922: Bucaria, Marchi, Taini (84’ Travini), Esposti, Hoxha, Parietti, Violi (52’ Olcese), Anastasia (66’ Nika), Ceruti, Manna (46’ Pontoglio), Bolzoni (80’ Habachi). (A disposizione: Di Napoli). All.: Centi

ARBITRO: Tabaku di Faenza (assistenti Amadori e Camurani di Faenza)

RETI: 12’ Bonvicini (P), 53’ Anastasia (V), 80’ rig. Rebecchi (P)

Risultati ottava giornata Juniores nazionali girone E:

Alfonsine-Lentigione 0-1

Scandicci-Forlì 2-1

Correggese-Mezzolara 6-0

Fiorenzuola-Prato 1-1

Grassina-Sammaurese 3-2

Progresso-Vigor Carpaneto 2-1

Savignanese-Sasso Marconi Zola 4-4

Classifica:

Scandicci 19, Prato, Grassina 18, Correggese, Fiorenzuola 14, Vigor Carpaneto, Sasso Marconi Zola 12, Progresso 11, Savignanese 10, Forlì 8, Lentigione 7, Sammaurese 6, Mezzolara 4, Alfonsine 2.

LE ALTRE GIOVANILI – In un week end condizionato dal maltempo e costellato da tanti rinvii, spicca il poker degli Allievi interprovinciali nel match casalingo contro il Castellarano, battuto 4-0 con le reti di Oubenali, Kupa, Gnocchi e Digeronimo.