Vino ed economia circolare, a Confindustria ospite il marchese Frescobaldi

Giovedì 14 novembre 2019 alle ore 17, presso la sede di Confindustria Piacenza (via IV Novembre, 132) sarà ospite Lamberto Frescobaldi (Presidente Marchesi Frescobaldi), personalità di spicco e di riferimento del mondo vitivinicolo e alimentare italiano.

“L’incontro – spiegano gli industriali – sarà un’occasione per ascoltare la viva voce di uno dei principali protagonisti del settore, con un’azienda che può vantare oltre settecento anni di storia. Una storia che negli ultimi anni si è arricchita di nuovi progetti di economia circolare che rendono Frescobaldi un esempio anche dal punto di vista della sostenibilità. Un appuntamento che, inserito in un territorio come il nostro, ricco di importanti realtà vitivinicole, potrà consentire un confronto ed uno scambio di esperienze per far in modo che anche i vini piacentini possano conoscere lo stesso trend di crescita dei vini toscani, con un occhio all’importante tema della sostenibilità anche in agricoltura”.

L’evento sarà condotto da Paolo Castelletti (Segretario Generale Unione Italiana Vini).