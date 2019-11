Grave incidente sulle strade piacentine nel tardo pomeriggio di mercoledì 20 novembre.

E’ accaduto intorno alle 18 sulla via Emilia, nelle vicinanze di Rottofreno (Piacenza): due le vetture coinvolte, che secondo una prima ricostruzione si sono scontrate frontalmente per cause al momento in corso di accertamento. Molto violento l’impatto tra i due veicoli, uno dei quali è finito in un campo a lato della carreggiata (nelle foto).

Foto 2 di 2



Il bilancio dell’incidente è di due donne ferite: una di loro, di 49 anni, si troverebbe in condizioni molto serie. Sono state soccorse dai sanitari, giunti con due ambulanze e l’automedica, insieme ai vigili del fuoco di Castel San Giovanni. Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia municipale dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta.

Pesanti le ripercussioni al traffico: lunghe code si sono formate durante le operazioni di soccorso.