Un violento scontro frontale tra due vetture si è verificato poco prima delle 18 del 12 novembre a Piacenza in via Cella, all’incrocio con via Stradella.

Per ragioni ancora in corso di accertamento sono venute a collisione un Volkswagen Caddy ed una Toyota Rav 4: entrambi feriti i conducenti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Sono stati soccorsi dall’ambulanza della Croce Rossa, giunta sul posto insieme alle pattuglie dalla polizia municipale che hanno eseguito i rilievi e regolato il traffico, in parte deviato per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei mezzi incidentati.