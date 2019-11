Violenza sulle donne, dall’inizio dell’anno 400 accessi al pronto soccorso

Alla voce “violenze domestiche sulle donne” a Piacenza e provincia sono 400, dall’inizio dell’anno, le analisi di referto del pronto soccorso. Il tragico bilancio è stato fornito nella mattinata del 22 novembre da Maria Pia Romita, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Piacenza, in occasione della presentazione delle iniziative della Polizia di Stato a supporto della lotta contro la violenza di genere che si terranno a Piacenza e a Fiorenzuola nel weekend.

“Di questi referti – ha continuato Romita – 123 sono diventate denunce, a cui si sommano 22 divieti di avvicinamento in misura cautelare, 10 in più rispetto all’anno scorso in cui erano stati 12. A tutto ciò si aggiungono 18 violenze sessuali e 77 casi di maltrattamenti. In totale – ha poi sottolineato – i femminicidi, dal 2008 ad oggi, a Piacenza e provincia sono stati 16“.

Ecco perché la Polizia, per arginare questi numeri, anche quest’anno porterà nella nostra provincia due iniziative di sensibilizzazione e prevenzione. A Piacenza, al Centro Commerciale Gotico, sarà presente dalle 9 alle 19 uno stand informativo nell’ambito del “Progetto Camper – Questo non è amore”, campagna attiva dal 2016 su tutto il territorio nazionale.

Al Teatro Verdi di Fiorenzuola, invece, dalle 17 e 30 si svolgerà un evento speciale che coinvolgerà il questore di Piacenza Pietro Ostuni e l’icona del mondo dell’opera Katia Ricciarelli.

“Questa attività di sensibilizzazione dà sempre frutti immediati – ha commentato ancora Romita -: ogni anno, dopo qualche giorno, diverse donne con cui abbiamo parlato si presenta da noi in ufficio per chiedere consigli o per denunciare una situazione di violenza. L’auspicio, è che anche quest’anno succeda lo stesso”.