Virtus Riverponte, il terzo successo consecutivo vale i piani alti della classifica

La Virtus Riverponte prosegue la striscia positiva e riesce a vincere anche contro un Bibbiano che di fatto cede solo nell’ultimo quarto.

Partono forte i padroni di casa con Pari e un Di Giorgio scatenato a sorprendere gli ospiti, che prima di rendersi conto di quello che sta succedendo si trovano a concludere il primo parziale sul punteggio di 23 a 12. Nel secondo periodo le due bombe consecutive di Markovic e il canestro di Villani fanno pensare che la contesa potrebbe essere chiusa, ma coach Reverberi chiama time out e ridisegna la squadra con una difesa a zona che manda letteralmente in confusione i giovani di Ponte che tra l’altro non riescono più neanche a realizzare i tiri liberi concessi. Si va al riposo lungo sul 34 a 29 a favore della Virtus.

Al ritorno in campo l’equilibrio regna sovrano e alle bombe di Cottini e Bricchi risponde Terzi. Si intravedono però nuovamente buone trame di gioco e i tiri liberi iniziano ad entrare con ottime percentuali. Il quarto fallo fischiato a Di Giorgio permette a Mori di far valere la sua prestanza fisica sotto canestro e di catturare importanti rimbalzi. Si chiude il parziale sul punteggio di 53 a 47. Nell’ultimo quarto si parte con la bomba del Baci e la Virtus cambia decisamente marcia mostrando una buona pallacanestro e una intensità impressionante, con Gregori protagonista. Di Giorgio negli ultimi minuti ruba due palloni a metà campo e si invola in contropiede facendo esultare pubblico e compagni. Gli ospiti non riescono più a reagire e la contesa si conclude sul punteggio di 76 a 57 a favore della Virtus.

Da segnalare alcuni tratti di ottima intensità e bel gioco, che se mantenuti per tutta la partita potrebbero davvero garantire prestazioni di ottimo livello in grado di impensierire anche squadre più attrezzate.

VIRTUS RIVERPONTE – BIBBIANESE 76/57 (23/12, 34/29, 53/47, 76/57)

VIRTUS: COTTINI 9, BRICCHI 10, BACIGALUPI 3, PARI 15,VILLANI T 4., MORI, MASSARI, DI GIORGIO 12, MARKOVIC 16, GREGORI 7, MASSARI. ALLENATORI: LUCEV E BUSA