VO2 Team Pink protagonista nelle premiazioni ai BiciTv Awards e all’Oscar tuttoBICI

Inizia il valzer delle premiazioni di fine stagione per il VO2 Team Pink, sodalizio piacentino grande protagonista nell’annata sui pedali nel settore giovanile femminile.

Sabato 16 novembre all’Auditorium Modernissimo di Nembro (Bergamo), in occasione dei BiciTv Awards 2019 (inizio alle 20), sono già stati ufficializzati (la lista totale verrà resa nota prossimamente) due premi per le “panterine”. A vincere le Bici Tv Charts (le classifiche nazionali dedicate al ciclismo giovanile), infatti, sono state, per la categoria Donne Juniores, la “panterina” ravennate Sofia Collinelli e l’intera squadra nella graduatoria per società. In particolare, la Collinelli ha totalizzato 114 punti precedendo la compagna di squadra torinese Eleonora Camilla Gasparrini, seconda a quota 100.

Il VO2 Team Pink, invece, si è laureato vincitore nella classifica a squadre con 242 punti precedendo il Breganze Wilier Team (196) e il Ciclismo Insieme (179).

Per Sofia non sarà l’unico riconoscimento novembrino: venerdì 22, infatti, sarà tra le stelle dell’Oscar tuttoBICI (edizione 2019), serata ospitata dall’Hotel Principe di Savoia di Milano. La Collinelli verrà premiata come vincitrice della categoria Donne Juniores, abbinata al Gran Premio Mapei.



Foto di Fabiano Ghilardi