Volley B, la Canottieri Ongina non si ferma: 3-0 alla Moma Anderlini Modena

Un esame di maturità superato, un’asticella posta più in alto ma saltata con autorità e qualità.

E’ una Canottieri Ongina da applausi quella che ha allungato la propria striscia positiva nel campionato di serie B maschile, festeggiando la quarta vittoria consecutiva (su cinque partite) grazie al 3-0 casalingo contro la Moma Anderlini Modena. Contro un avversario non scevro di esperienza e qualità, mixato con giovani interessanti, la formazione di Bartolomeo ha saputo imporre la propria pallavolo, vincendo di misura primo e terzo set e dominando la seconda frazione (25-15).

I piacevoli effetti collaterali di questo risultato sono doppi: imbattibilità casalinga mantenuta (tre vittorie su tre a Monticelli, un solo set perso) e aggancio al secondo posto in classifica nel girone B, in compagnia di Modena Volley e Mantova a quota 12 punti e in scia della capolista Concorezzo (15), unica compagine a battere Boschi e compagni fin qui. Una ricezione solida, meno errori dell’avversario e una battuta efficace (8 ace a fronte di 9 errori) hanno aiutato i gialloneri nel successo. A livello individuale, da applausi è stato l’opposto Henry Miranda (13 punti e 65% in attacco), rientrato alla grande dopo il turno di stop forzato a Grassobbio complice la congiuntivite. Top scorer, infine, il martello Sandro Caci, autore di 15 punti.

Sabato la Canottieri Ongina inseguirà il pokerissimo nella trasferta di Viadana, con fischio d’inizio alle 18.

CANOTTIERI ONGINA-MOMA ANDERLINI MODENA 3-0

(25-23, 25-15, 25-23)

CANOTTIERI ONGINA: Amorico 4, De Biasi 5, Boschi, Caci 15, Fall 8, Miranda 13, Cereda (L), Ferrari Ginevra, Kolev. N.e.: Rossi (L), Perodi, Ousse, Piazzi. All.: Bartolomeo

MOMA ANDERLINI MODENA: Cassandra 4, Di Bernardo 3, Astolfi 2, Mocelli 7, Bombardi 6, Andreoli 9, Golinelli (L), Pieroni (L), Bonetti 1, Bigarelli A. 5, Giuriati 1, Maletti 1. N.e.: Intermite, Trianni. All.: Bicego

ARBITRI: Roncati e Veronese

Risultati quinta giornata d’andata serie B maschile girone B:

Acl Busseto-Modena Volley 1-3

Gabbiano Mantova-AMA San Martino 3-2

Stadium Mirandola-Il Viaggiator Goloso 3-1

Robosystem Concorezzo-Viadana Volley 3-1

Canottieri Ongina-Moma Anderlini Modena 3-0

Valtrompia Volley-Mgr Grassobbio 3-0

Classifica: Robosystem Concorezzo 15, Modena Volley, Canottieri Ongina, Gabbiano Mantova 12, Stadium Mirandola 10, Moma Anderlini Modena 8, Scanzorosciate 6, Acl Busseto Volley 5, Mgr Grassobbio 4, Valtrompia Volley 3, Viadana Volley 2, AMA San Martino 1, Il Viaggiator Goloso 0.

Foto di Andrea Scrollavezza