Volley B maschile, la Canottieri Ongina cerca il bis contro il Valtrompia

Secondo impegno casalingo consecutivo per la Canottieri Ongina, di scena domani (sabato) alle 18 al palazzetto di via Edison a Monticelli (ingresso libero) contro i bresciani del Valtrompia Volley nella terza giornata d’andata del girone B di serie B maschile. Dopo aver rotto il ghiaccio sabato scorso grazie alla convincente vittoria interna contro lo Stadium Mirandola (3-1), vendicando così il ko inaugurale di Concorezzo, Boschi e compagni sono attesi da una nuova sfida davanti al pubblico amico affrontando i lombardi desiderosi di sbloccare una classifica avara di soddisfazioni in queste primissime partite dell’anno.

“Valtrompia – avverte il tecnico Mauro Bartolomeo – è un avversario che non può essere preso sottogamba. Ha sicuramente qualità maggiori rispetto alla classifica attuale e inoltre avrà molta fame di punti, venendo da due sconfitte nelle prime partite. Per quanto ci riguarda, abbiamo cercato di lavorare maggiormente sul gioco da sviluppare; sappiamo che presteranno più attenzione sui nostri primi tempi e quindi abbiamo provato alcune situazioni laterali. Sarà una partita tosta, sabato scorso con Mirandola è stata un buon match, abbiamo vinto, ma non mi basta. Nella prima parte di settimana abbiamo tenuto a riposo precauzionale il libero Cereda (problema a una gamba), ma ora ha recuperato. Lo schiacciatore Piazzi, invece, sta continuando il percorso di recupero, ma non credo sia utilizzabile in questo match, probabilmente sarà a disposizione per quello successivo”.

L’AVVERSARIO – Il Valtrompia Volley ha perso le prime due partite, cedendo 3-0 a Mirandola contro lo Stadium nell’esordio per poi alzare bandiera bianca in quattro set in casa contro il Gabbiano Mantova. Il direttore sportivo è l’ex Canottieri Luca Patronaggio, mentre in panchina c’è Enrico Peli, già libero di serie A. Il sestetto base vede Cosa in palleggio, Burbello opposto, Rodella-Montanari asse di posto quattro, Manera e Agnellini al centro e Rosati libero.

“La Canottieri Ongina – osserva coach Peli – dopo non aver espresso il miglior gioco nella partita inaugurale a Concorezzo, è riuscita a disputare un’ottima prova contro Mirandola, soprattutto nella fase muro-difesa. Noi, invece, veniamo da due risultati negativi, in settimana ci siamo allenati bene e penso che venga fuori una partita equilibrata che verrà vinta dalla squadra che riuscirà ad avere maggior lucidità nei momenti decisivi”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Valtrompia Volley saranno il primo arbitro Giulia Visalli e il secondo arbitro Davide Ugolotti.

I PRECEDENTI – Nella scorsa stagione, le due squadre si sono affrontate sempre nel girone B di serie B, con due sfide terminate entrambe al tie break: il 22 dicembre 2018 a Monticelli i padroni di casa si imposero per 3-2, mentre i bresciani “vendicarono” il risultato nel ritorno a Bovezzo il 13 aprile conquistando due punti.

IL TURNO – Questo il programma della terza giornata d’andata del girone B di serie B maschile: Canottieri Ongina-Valtrompia Volley, Scanzorosciate-AMA San Martino, Acl Busseto Volley-Il Viaggiator Goloso, Gabbiano Mantova-Viadana Volley, Stadium Mirandola-Mgr Grassobbio, Robosystem Concorezzo-Moma Anderlini Modena. Riposa Modena Volley.



LA CLASSIFICA – Robosystem Concorezzo, Modena Volley 6, Moma Anderlini Modena 5, Gabbiano Mantova 4, Scanzorosciate, Stadium Mirandola, Canottieri Ongina, Mgr Grassobbio 3, Acl Busseto Volley 2, Viadana Volley 1, AMA San Martino, Valtrompia Volley, Il Viaggiator Goloso 0. (Viadana e AMA San Martino hanno già osservato il turno di riposo).