Week end all’insegna della variabilità sul fronte meteo nel piacentino, tra nubi, qualche sprazzo di sole e nebbie al mattino in pianura, anche se non dovrebbe arrivare la pioggia.

Sabato – indicano le previsioni di Arpae – al mattino fitti banchi di nebbia in pianura con scarsa visibilità, sui rilievi molto nuvoloso; nel pomeriggio in pianura sereno o poco nuvoloso, sui rilievi nuvolosità variabile; dalla sera in pianura sereno con visibilità ridotta per locali foschie o banchi di nebbia, sui rilievi sereno o poco nuvoloso. Ancora nebbia nella mattinata di domenica in pianura, nuvoloso con locali foschie nel resto della giornata. Le temperature del week end saranno comprese tra 7 e 11 gradi.

Un nuovo peggioramento è atteso nelle ore successive, quando l’arrivo di una nuova saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale favorirà condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni nei primi giorni della prossima settimana.