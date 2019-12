A Cadeo arrivano il Villaggio di Babbo Natale e un calendario ricco di eventi

In questo Natale Cadeo (Piacenza) fa il pieno di eventi.

Dal 12 dicembre al 6 gennaio 2020 ben 20 iniziative animeranno l’intero territorio comunale, frazioni comprese. “Questo calendario di eventi è frutto di un grande lavoro di squadra – sottolinea soddisfatto Marco Bricconi, primo cittadino di Cadeo -. Un lavoro in sinergia che da sempre ci contraddistingue, ma in cui quest’anno ci siamo superati”. “In questo Natale abbiamo davvero pensato a tutti – aggiunge la vice sindaca Marica Toma – e attraverso il lavoro gratuito di tante persone la nostra comunità civile cresce e crea occasioni di incontro e vicinanza”.

Bambini – Si parte mercoledì 12 dicembre con “Santa Lucia ferma a Roveleto” alle ore 17.30 davanti al Municipio a cura di Avis Cadeo, con un’avventurosa caccia alla santa e al suo asinello muniti di torcia. Venerdì 13 doppio appuntamento per i piccoli: Il Mercatino di Natale presso la Scuola Primaria “Uttini” (il ricavato sarà devoluto in beneficienza) e “Santa Lucia il giorno più dolce che ci sia” al centro parrocchiale tra mercatino del baratto e una ciocco-tombolata. Domenica 15 dicembre alle ore 16 saranno protagonisti del “Concerto di Natale” gli allievi della Stanza della Musica di Manuela Bricconi presso il circolo Tappa 37, mentre venerdì 20 al centro parrocchiale aperta a tutti i bambini dai 6 ai 13 anni la “Festa di Natale in musica”. Grande evento per la prima volta a Cadeo, il “Villaggio di Babbo Natale” che arriverà a Roveleto domenica 22 dicembre e che animerà il paese dalle 10 alle ore 22. Le festività si chiuderanno il 6 gennaio con “Cinema in Comune”, proiezione e laboratorio dedicato ai bambini dalle ore 15 in Municipio.

Eventi sportivi – Torna anche in questo 2019 il “Natale dello Sportivo” realizzato presso il Centro Parrocchiale a cura della Parrocchia e delle Associazioni sportive locali, che unisce i giovani atleti locali a celebri ospiti del mondo dello sport. Al via anche al “Torneo Doppio Natalizio”, a cura dell’associazione Tennis Cadeo che si svolgerà lungo i mesi di dicembre e gennaio.

Eventi formato famiglia – Numerosi gli eventi aperti a tutti, senza distinzione di età: la “Cena di Natale” promossa da CIF e FotoArteVita Cadeo (12 dicembre), “Anolino Day” presso salone San Carlo a Saliceto (15 dicembre ore 12.30). Sabato 21 dicembre Avtc porterà festa tra gli anziani del Centro Diurno con l’ormai consueto “Pranzo di Natale”. Tornano due eventi super attesi, la “Tombolata” al Palazzetto (26 dicembre) e quella dell’Epifania nel salone San Carlo a Saliceto (6 gennaio). Anche a dicembre doppio appuntamento con il mercatino Usa e Riusa: 15 dicembre a Roveleto e 29 dicembre a Cadeo.

Tra musica e natività – Domenica 15 dicembre atmosfera natalizia in musica con il Concerto di “Armonia Mundi” presso la chiesa di Cadeo alle ore 17 e suggestivo l’appuntamento della vigilia di Natale vissuto nella splendida cornice del Castello di Cadeo, dove alle ore 23.30 il presepe vivente prenderà vita grazie alla collaborazione tra Parrocchia di Roveleto e l’associazione culturale “Terre Traverse”.

Giovani – Sabato 21 dicembre alle ore 18 si terrà il tradizionale incontro tra i neo maggiorenni e istituzioni e associazioni del territorio con “Diciottenni in Comune”, evento realizzato presso il Circolo Tappa 37. Protagonisti gli studenti delle classi quinte della scuola primaria e i ragazzi del Consiglio Comunale dei ragazzi il giorno venerdì 20 dicembre che porteranno auguri e ore liete agli ospiti del centro Diurno.