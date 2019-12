A Santo Stefano torna la boxe al Palazzetto targata Salus et Virtus

Le tradizioni vanno rispettate e la Salus et Virtus Boxe non mancherà con la sua manifestazione di Santo Stefano al Palazzetto dello Sport di Via Alberici a Piacenza.

Appuntamento giovedì 26 dicembre (dalle ore 16.30) per un pomeriggio sportivo che si annuncia di grande livello. Fra i professionisti, Luciano Randazzo (Superleggeri) sfiderà il bosniaco Nikola Ivkovic che vanta un curriculum di oltre 20 incontri disputati a livello internazionale. Per Randazzo si trova il ritorno sul ring dopo un anno un po’ travagliato e sfortunato a causa di un infortunio e la voglia di finire il 2019 in bellezza, e con una positiva certezza, è davvero tanta.

A far da contorno al match clou del “Boxing Day” salussino saranno i migliori pugili dilettanti della Salus et Virtus Boxe, capitanati dal maestro Roberto Alberti. In programma ben otto match tra maschili e femminili che terranno alto il pugilato piacentino e non deluderanno gli appassionati della noble art.