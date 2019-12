A scuola con gli amici a quattro zampe, a Piacenza due giorni con il “Canibus”

Ha coinvolto gli alunni della primaria De Amicis, martedì mattina, la prima edizione del “Canibus”: un Pedibus a sei zampe che accanto agli abituali accompagnatori e passeggeri vede, come ospiti d’onore, gli operatori e i volontari del canile municipale nonché, rigorosamente al guinzaglio, gli ospiti della struttura di via Bubba.

Domani, mercoledì 11 dicembre alle 8, l’appuntamento sarà con i bambini della primaria Caduti sul Lavoro, alla presenza del vice sindaco e assessore alla Tutela Animali Elena Baio. Il punto di ritrovo è all’incrocio tra via Rio Farnese e via Divisione Partigiana Val Nure, poco distante da piazza Paolo VI. All’altezza di via Caduti sul Lavoro ci si riunirà con l’altra linea Pedibus per raggiungere, insieme ai cani, l’area verde antistante la scuola.