Il tradizionale appuntamento di fine anno con la stampa quest’anno diventa, per l’amministrazione Barbieri, l’occasione per tracciare un bilancio di metà mandato.

“Abbiamo realizzato oltre metà del nostro programma elettorale – dice il sindaco Patrizia Barbieri -, la nostra è un’amministrazione del fare. Chi dice che non ci mettiamo abbastanza lascio, non conosce la nostra attività amministrativa”. I primi due anni e mezzo dell’amministrazione Barbieri sono stati racchiusi in un video presentato in apertura dell’incontro.

LOGISTICA – Tra gli obiettivi raggiunti c’è la sottoscrizione del protocollo del ferro, “adesso abbiamo altre opportunità rappresentate dall’ingresso nella cabina di regia per la logistica del Nordovest. Per noi è un altro degli obiettivi strategici e importanti che ci hanno consentito di avere quella rilevanza che il nostro territorio merita, e ci consente di promuovere la sostenibilità ambientale, promuovendo il nodo ferroviario e quindi il traffico su rotaia con benefici per l’ambiente”. Alla richiesta di Confapi di istituire un assessorato alla logistica, il sindaco dice di aver voluto tenere per sè queste competenze, pur senza aver formalizzato la delega.

NUOVO OSPEDALE – La variante urbanistica per il nuovo ospedale verrà presentata in consiglio comunale a febbraio, spiega il sindaco, mentre l’Ausl procederà con l’indizione di un bando europeo per l’assegnazione degli incarichi professionali per la progettazione.

META’ MANDATO – “Sono stati due anni e mezzo molto impegnativi, iniziati in maniera molto impegnativa – ha fatto il punto Barbieri -; mi ricordo che già in campagna elettorale l’allora sindaco Paolo Dosi aveva rilasciato una intervista raccontando la sua esperienza e quella che era la situazione di Piacenza, in una situazione non facile indipendentemente da chi potesse amministrare la città. Non sono stati due anni e mezzo facili, nonostante questo, grazie anche al lavoro di squadra che è stato fatto, arriveremo con il nostro programma elettorale rispettato in toto. Questo è quello che vorrei arrivare a fare, perché è su questo che ci siamo impegnati quando siamo stati eletti. Oggi è un’occasione per fare un ringraziamento ai miei consiglieri e alla mia Giunta”.

PIACENZA 2020 – “La volontà di portare avanti una progettualità, come quella della cultura e del turismo, in un’ottica di area vasta, è stata una scommessa, all’inizio molti erano critici sul fatto che lavorare insieme a Parma e Reggio Emilia potesse portare a dei risultati, che invece poi sono arrivati. Lavorare in squadra ha consentito ad ogni città di potersi esprimere al meglio. Questo 2020 è già iniziato in maniera positiva, le proposte di Piacenza si sono già ritagliate spazio sui quotidiani nazionali”.

QUESTIONE DI SLANCIO – Alle critiche, arrivate anche all’interno della stessa maggioranza, su una certa lentezza nell’attività amministrativa, il sindaco replica che ai proclami preferisce i fatti. “Il lavoro si sta facendo e si fa, cosa diversa invece è il voler apparire, il taglio dei nastri, gli annunci…a me piace lavorare e poi presentare i risultati. Ne è la dimostrazione l’adesione alla cabina di regia della logistica del Nordovest, altri avrebbero annunciato sui giornali un anno prima l’intenzione di farvi parte”.

“Bisognerebbe cercare di guardare più ai fatti che alle apparizioni formali, nella sostanza a questa amministrazione che ha fatto più della metà del programma elettorale non si possa imputare nulla, certo dovremo riuscire a comunicare diversamente quello che facciamo”. “Dalla minoranza è ovvio che questo tipo di argomenti vengano utilizzati sempre, lo abbiamo fatto anche noi quando eravamo all’opposizione, nella maggioranza non so chi possa sostenere questo (poco slancio, ndr), ma se qualcuno c’è vuol dire che non è addentro alla macchina amministrativa e non sta facendo bene il proprio dovere, perché se lo stesse facendo dovrebbe sapere quanto lavoro e quanti sacrifici vengono spesi per raggiungere i risultati che abbiamo presentato”.

“Stiamo facendo un grande lavoro per avere la Pertite a parco, con incontri quasi ogni mese a Roma con tutte le parti interessate. Quell’area, che per qualcuno doveva essere la sede del nuovo ospedale, non è ancora stata rilasciata adesso, non c’è la bonifica, quindi quell’ospedale quando sarebbe stato fatto? Noi ci siamo presi la nostra responsabilità e non era così scontato arrivare a definizione di protocollo con la Regione arrivando all’individuazione di un’altra area in tempi rapidi. Lo stesso vale per il polo del ferro che non è un pezzo di carta ma impegno ben preciso”.

“Abbiamo fatto scelte coraggiose e anche criticate, come la vendita delle azioni Iren che ci ha consentito di avere a disposizione i soldi necessari non solo per la manutenzione delle strade ma anche delle scuole. Noi eravamo convinti di mettere a disposizione queste risorse per progetti realizzati dai nostri uffici, in una situazione non facile per quanto riguarda il personale, con un turn over incredibile anche per quota 100. Questa è una struttura che sta lavorando in una situazione abbastanza stressata dal punto di vista del personale, con diverse professionalità andate in pensione ed altre che si stanno formando. Abbiamo avuto il coraggio di fare azioni che rappresentavano un margine di rischio, rischio che ci siamo assunti perché ce la potevamo fare”.

IL CAMBIAMENTO DEL CONFRONTO – Dimostrazione della volontà di cambiamento rispetto al passato è anche “l’apertura totale a nuove esperienze territoriali. Ci siamo messi in discussione come territorio con altre città: la collaborazione con la Regione Liguria, accordo con Parma e Reggio, pur essendo governate da amministrazioni diverse dalla nostra. Questa secondo me è amministrazione: pensare al proprio territorio senza avere paura di confrontarsi con altri è un fattore che ha dato grandi risultati. In questa ottica si spiega anche il risultato del + 11% di turisti, anche stranieri: c’è un interesse sempre più crescente per Piacenza, riceve complimenti per come è e ricevere qualche critica perché non si fa conoscere. Dobbiamo lavorare sempre di più con altri interlocutori, per far emergere anche il settore economico. Questa amministrazione ha vinto quella paura nel rapportarsi con gli altri, a chiudersi nel proprio recinto, sta affrontando sfide che spesso vengono criticate – ad esempio sui social, che io non utilizzo perché si rischia solo di farsi venire il sangue amaro – perché si ha paura di perdere pezzi del proprio territorio, in realtà i fatti ci stanno facendo vedere il contrario: c’è crescita, arricchimento e occasioni di crescita.

OBIETTIVI PER LA SECONDA META’ DI MANDATO – Pertite, masterplan con la Provincia e il Politecnico per le potenzialità dell’ex laboratorio Pontieri (campus scolastico, parcheggi, aree verdi), Po come riserva Unesco, rendendolo fruibile a tutta città.

ELEZIONI REGIONALI E MAGGIORANZA – “Sono di centrodestra, con la Regione c’è sempre stato rispetto istituzionale e abbiamo sempre lavorato insieme. Eventuali rimpasti (l’attuale assessore al Commercio, Stefano Cavalli, è candidato per la Lega ndr)? Dipende dall’esito della competizione elettorale, da un lato vorrei, perché vorrebbe dire che il centrodestra ha vinto, dall’altro è una riflessione che si farà se necessario”. Sulla tenuta della attuale maggioranza, i confronti all’interno delle coalizioni ci sono sempre stati dice il sindaco, ma dal punto di vista “dei rapporti personali, di stima, il rapporto collaborativo che c’è sempre in questa squadra, sì, c’è garanzia di stabilità. Sono consiglieri con cui io sto lavorando bene”.

LA VICENDA CARUSO – L’arresto dell’ex presidente del consiglio Giuseppe Caruso a giugno “è una vicenda personale, di cui io attendo gli esiti in tribunale; questa amministrazione fin da subito è stata ritenuta completamente estranea ai fatti”. “Più che altro mi chiedo – dice Barbieri – perché con questa l’indagine, partita nel 2015 e finita nel 2016, che metteva in evidenza questo tema (la presunta affiliazione di Caruso alla ‘ndrangheta, ndr) gli sia stato permesso di candidarsi. Forse si poteva chiudere nel 2016 la sua carriera politica. Io penso che la gente sia in grado di scindere quella che è una vicenda personale dall’operato dell’amministrazione. Abbiamo invece prontamente reagito con l’elezione di un nuovo presidente del consiglio (Davide Garilli, ndr), è la dimostrazione della nostra concretezza e della volontà di tutta la coalizione di andare avanti in maniera decisa e compatta”.