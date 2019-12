Addobbi e giochi natalizi dannosi per la salute, oltre 10mila prodotti sequestrati dalla Finanza

Finanza, sequestrati più di 10mila articoli natalizi ritenuti pericolosi per la salute.

Negli ultimi giorni la sezione piacentina delle Fiamme Gialle, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, ha intensificato i controlli in materia di sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori.

Il blitz è scattato in due attività commerciali della città, gestite da cittadini di origine cinese: in tutto sono stati più di 10mila e 600 gli articoli di vario genere sequestrati, tra cui cosmetici, bigiotteria, giocattoli, addobbi natalizi e dispositivi di protezione individuale.

Sprovvisti del marchio CE (d.lgs. 54/2011) che certifica il controllo del prodotto prima dell’immissione sul mercato e la conformità alle disposizioni dell’Unione Europea per la commercializzazione, e con carenze informative nell’etichettatura, secondo quanto spiega la Guardia di Finanza la merce è stata messa sotto sequestro perché ritenuta potenzialmente non sicura per una vasta gamma di consumatori, tra cui anche bambini e adolescenti.

La normativa di settore (d.lgs. 206/2005, d.m. 101/1997) – continuano le Fiamme Gialle – prescrive che nelle etichette siano riportate informazioni minime relative al produttore o all’importatore comunitario, i materiali impiegati e il metodo di lavorazione del prodotto, oltre che la segnalazione di eventuali sostanze potenzialmente dannose per l’ambiente e le precauzioni d’utilizzo.

In virtù di queste mancanze, al termine dell’ispezione i titolari delle attività commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio del procedimento per le sanzioni amministrative, previste in un massimo di 25mila euro.

L’operazione, conclude la Guardia di Finanza, “testimonia il costante impegno del corpo nel settore del contrasto agli illeciti economico-finanziari connessi al commercio di prodotti non sicuri, perseguendo un duplice obiettivo: salvaguardare l’economia legale e gli operatori economici corretti e proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, soprattutto le categorie più deboli”.