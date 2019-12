“Aiuto, i miei genitori stanno litigando”. I carabinieri arrestano il padre per maltrattamenti

“Aiuto, i miei genitori stanno litigando”. Un vero e proprio grido d’allarme, quello lanciato da un bambino dal balcone di casa e accolto da una vicina che ha chiesto l’intervento dei carabinieri.

L’arrivo dei militari si è concluso con l’arresto in flagranza per maltrattamenti nel confronti di un uomo di 31 anni, di origine romena, in un Comune della Bassa Valtrebbia.

I carabinieri sarebbero giunti sul posto mentre si stava consumando la fase finale di una violenta lite, il tutto sotto gli occhi dei due figli della coppia. Il più grande si sarebbe allontanato e avrebbe chiesto aiuto dal balcone.

Come prevede la nuova normativa “codice rosso”, l’uomo è stato quindi arrestato.