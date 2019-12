Al Garilli sfida col Rimini, il Piace a caccia dei tre punti DIRETTA (ore 15)

PIACENZA – RIMINI (in campo alle 15)

LA DIRETTA

Dopo due pareggi consecutivi i biancorossi sono chiamati ad accelerare per provare a riproporsi nelle zone alte della classifica, anche se le prime sembrano aver ormai allungato in modo deciso (la capolista Vicenza viaggia a +11): l’occasione è la sfida casalinga contro il Rimini, penultimo in graduatoria e in serie negativa da quattro gare consecutive.

Servirà però ritrovare il miglior Piacenza, non certamente quello visto contro l’Imolese e nel primo tempo a Reggio Emilia. Proprio il derby del Mapei Stadium ha mostrato una squadra a due facce, in grande difficoltà in avvio di gara ma uscita nella ripresa (anche grazie agli aggiustamenti tattici operati dalla panchina) e capace di rimontare due reti andando anche vicino al successo nel finale.

Al Garilli arriva un Rimini in grosso affanno in classifica e reduce dal fresco cambio in panchina, con Giovanni Colella che ha preso il posto dell’esonerato Renato Cioffi. I romagnoli non vincono dallo scorso 2 novembre e sono reduci da ben quattro ko consecutivi, ultimo in ordine di tempo nella gara che li vedeva opposti al Ravenna.