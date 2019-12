Al via il campionato provinciale di Calcio a 5 integrato

Con la partecipazione di 6 squadre – appartenenti a cinque società piacentine – è iniziato il Campionato Provinciale di Calcio a 5 integrato Csi

Ecco le squadre iscritte alla competizione: GSPOSFN di Castelsangiovanni, Dream Team (due squadre), Acquarello e Wolf di Piacenza

Confermato quindi il roster dell’anno scorso: unica novità l’assenza di Tice e l’ingresso dei Wolf. Secondo le prime previsioni, quest’ultimi, insieme ad Acquarello e Dream dovrebbero essere i favoriti per il titolo di campione, anche se ancora troppo presto per valutare le effettive forze in campo.

Ecco i risultati della prima giornata

Assofa – Dream Team 1 4-3 ai rigori 5-7

Dream Team 2- Acquarello 5-1 ai rigori 4-3

Wolf – GSPOSFN 8-2 ai rigori 4-3

La Classifica

Wolf , Assofa e Dream Team 2 p.3

Dream Team 1, Acquarello e GSPOSFN p. 0

Classifica ai rigori

Dream 1 e 2 p.3

Wolf p.1

Acquarello, GSPOSFN e Assofa p. 0

Arbitro: Ricorda

Organizzazione: Csi di Piacenza in collaborazione con Cip Piacenza

Nella foto i giocatori della squadra Wolf