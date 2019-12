Apertura straordinaria – la terza nel giro di pochi giorni – alla Galleria Alberoni di Piacenza tra arte e musica.

Nel pomeriggio di domenica 29 dicembre, in tanti hanno avuto la possibilità di effettuare una visita guidata speciale alla scoperta dei capolavori delle collezioni artistiche alberoniane che ruotano attorno al tema del natale. Natività, sacre famiglie, Madonne con il bambino e maternità anche profane: un percorso artistico ricco e variegato che per l’occasione ha permesso la visione dei capolavori fiamminghi raffiguranti Madonne con bambino di Jan Provost (Mons 1462 – Bruges 1529), Maitre au Perroquet (Fiandre, primo quarto del XVI sec.), scuola di Joos Van Cleve (Fiandre, secondo quarto del XVI sec.), quella raffinata e delicata di Vincenzo degli Azani, detto da Pavia (documentato dal 1519 al 1557), la straordinaria Sacra famiglia del giovane Luca Signorelli, quelle preziose di scuola raffaellesca, la scultura raffigurante anch’essa Madonne con bambino realizzata in argento da un orafo napoletano del Settecento, per giungere a delicate annunciazioni, natività, scene della fuga in Egitto in opere di Sei, Sette e Ottocento, non visibili negli itinerari ordinari.

I visitatori hanno comunque potuto vedere anche le opere principali e più importanti delle collezioni storiche, artistiche e scientifiche alberoniane (la strepitosa collezione di arazzi, la pinacoteca alberoniana, la tavola Ecce Homo e i dipinti più preziosi e antichi, la biblioteca monumentale, etc).

Al termine del percorso guidato, nella Sala degli Arazzi è stato poi il momento della Banda Amilcare Ponchielli, diretta dal Maestro Ivano Fortunati, che ha dato vita ad un concerto benefico, con ingresso a offerta, il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana per l’acquisto di un’ambulanza per la sede di Borgonovo Val Tidone.

“Croce Rossa Piacenza vuol dire 1400 volontari e 46 dipendenti che tutti i giorni partecipano affinché possiamo essere più sicuri, non soltanto nell’emergenza sanitaria ma anche in tanti altri ambiti, dalla protezione civile al sociale – ha commentato l’avv. Alessandro Guidotti, presidente della Croce Rossa di Piacenza, prima dell’inizio del concerto – In questo senso affianchiamo 600 famiglie ogni anno con borse viveri in maniera continuativa: cerchiamo di dare una risposta positiva a tutti. Ciò è possibile grazie ai nostri soci ma anche grazie alle tante persone che ci sono vicine in modo concreto”.

Come già ricordato dai responsabili della Galleria, si è trattato di un gradito ritorno del Corpo Bandistico che già più volte si è esibito nella suggestiva cornice degli arazzi fiamminghi alberoniani. La Banda Ponchielli è nata nel 1857, voluta da Maria Luisa di Borbone. Dal 1861 al 1864 fu diretta dal Maestro Amilcare Ponchielli, e nel 1913 venne a lui intitolata.

Sempre nell’ambito delle aperture straordinarie natalizie, mercoledì 1 gennaio 2020, ore 16, alla Galleria Alberoni si terrà poi l’evento l'”Arte di misurare il tempo”, una visita guidata speciale alla scoperta degli strumenti alberoniani di misurazione del tempo: antichi ingranaggi, orologi, pendole, strumenti astronomici, meridiane, libri antichi (Visita guidata speciale – Ingresso ridotto €. 4,50).

Alle ore 18, poi, presso la Sala degli Arazzi si terrà il concerto “Nel tempo della musica”, a cura dell’Accademia della Musica di Piacenza (Ingresso gratuito).