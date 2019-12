Alla guida con alcol nel sangue 4 volte il limite consentito: patente ritirata e fermo amministrativo dell’auto.

Nei guai un 43 enne, residente nel Pavese, fermato sulla statale 45 all’altezza di Niviano da una pattuglia dei carabinieri di Rivergaro (Piacenza) alle 3 di notte del 3 dicembre. L’uomo, visibilmente ubriaco, è stato sottoposto all’alcoltest per due volte, come previsto dalla normativa. Il tasso alcolemico è stato così riscontrato prima in 2,50 grammi per litro e in seconda battuta in 2,20 grammi per litro.

La patente di guida è stata quindi immediatamente ritirata ed il veicolo posto sotto sequestro amministrativo.