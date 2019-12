Alla guida senza patente, causa incidente e inveisce contro gli agenti, 17enne denunciato.

Finisce così la notte brava di un terzetto, composto da due 17enne e un 20 enne, sono stati sorpresi alle 2 della notte tra il 9 e il 10 dicembre a bordo di una Fiat Punto nella zona di Borgotrebbia da una pattuglia della polizia.

La Punto si stava dirigendo in città e gli operatori, decidendo di fare un controllo, hanno fatto inversione seguendo la macchina, che si è allontanata a gran velocità.

Una volta imboccata via Camposanto Vecchio la Punto però ha finito la sua corsa contro un guardrail, il guidatore ha tentato di allontanarsi e di darsi alla fuga, inciampando e finendo a terra. Qui ha iniziato a dare in escandescenze, con gli agenti costretti ad ammanettarlo per riuscire a contenerlo.

Durante i controlli è emerso che il ragazzo, di 17 anni e di origine marocchina, residente nel Milanese, era ovviamente senza patente.

Il 17 enne era ospite a Piacenza di amici, due fratelli di 17 e 20 anni, residenti a Piacenza, che erano con lui a bordo della macchina.

L’auto era intestata alla madre dei due; ignara del fatto che i ragazzi le avessero preso le chiavi di macchina dalla borda, è stata svegliata nella notte dagli operatori.

Nell’incidente i due fratelli non hanno riportato lesioni, il ragazzo alla guida è stato invece portato al Pronto Soccorso. Per lui è scattata la denuncia per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale.