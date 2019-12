Alla guida ubriachi, sette denunce dei carabinieri. Provincia al setaccio

Sette automobilisti denunciati perché sorpresi alla guida ubriachi e uno perchè sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; un italiano denunciato per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, mentre uno straniero perché sprovvisto del permesso di soggiorno;dieci esercizi commerciali controllati, otto giovani segnalati quali assuntori di stupefacenti e più di 200 persone controllate, con oltre 300 chiamate arrivate al 112.

E’ il resoconto del servizio coordinato mirato di controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza effettuato il 20 dicembre con lo scopo di “prevenire i reati predatori e rendere sicura la circolazione stradale in concomitanza con il notevole flusso di traffico in concomitanza con il weekend che precede il Santo Natale”. Sono stati impiegati circa 40 uomini, tutti gli equipaggi della Sezione Radiomobile ed alcune pattuglie con militari in abiti civili. L’attività – spiegano dal Comando Provinciale – era mirata anche al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: sono stati quindi messi in campo servizi nei luoghi di aggregazione giovanile, con controlli, anche di natura amministrativa, di alcuni esercizi commerciali, locali di intrattenimento e bar.

Oltre alle zone periferiche cittadine, è stata passata al setaccio anche l’intera provincia. Sulle principali, arterie provinciali sono stati predisposti alcuni posti di controllo, con numerosi automobilisti indisciplinati sanzionati: per sette di loro è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica ed il ritiro immediato della patente di guida. Si tratta di sei piacentini di età compresa tra i 23 e i 49 anni, ed uno straniero 31enne: erano alla guida con un tasso alcolico tra 1,15 e 2,50 grammi per litro. Un 55enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato invece fermato e controllato in città. Risultava destinatario del divieto di ritorno nel comune di Piacenza per anni tre ed è stato quindi denunciato per inosservanza al foglio di via obbligatorio. Sette giovani tra i 20 ed i 28 anni ed un minorenne sono poi stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti: complessivamente sono stati sequestrati quasi 13 grammi di marijuana, sette di hashish e due spinelli.

“La nostra attenzione – sottolineano del Comando Provinciale dell’Arma – rimane alta e costante sull’intera provincia al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di ordine e sicurezza pubblica avanzate dai cittadini. Pertanto, continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla Giustizia gli autori di quelli già perpetrati”.