Alla Lazio la Supercoppa, nuovo trofeo per Simone Inzaghi

La Lazio si aggiudica la Supercoppa Italiana 2019 e regala a Simone Inzaghi il suo terzo trofeo da allenatore.

E’ festa biancoceleste a Riad, in Arabia Saudita, dove il club capitolino, vincitore della Coppa Italia nell’ultima stagione, ha superato per 3-1 la Juventus campione d’Italia. Passata in vantaggio con Luis Alberto al 16’, la Lazio ha subìto il pareggio a firma di Dybala nel finale di primo tempo; di Lulic a poco più di un quarto d’ora dal termine il gol del vantaggio, prima della terza rete siglata da Cataldi in pieno recupero su punizione che ha fissato il risultato regalando ai biancocelesti la quinta Supercoppa della propria storia.

Ancora un successo prestigioso per il tecnico piacentino, secondo allenatore più vincente della storia del club dietro Sven Goran Eriksson, che con la Lazio sta vivendo una grande stagione anche in campionato. Per lui si tratta della seconda Supercoppa messa in bacheca dopo quella conquistata nel 2017 sempre contro la Juventus.

“Abbiamo fatto qualcosa di magico, in due settimane battere due volte la Juve è incredibile – le sue parole a caldo ai microfoni Rai -. Penso sia una vittoria meritata da parte di un gruppo forte che ha sempre creduto in quello che si faceva, meritano tutto questo”.