Allergologia diventa tutor di una giovane specializzanda di Cagliari

La Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica ha scelto anche Piacenza come uno dei sei centri di riferimento per un’iniziativa di tutoraggio nazionale.

A dieci giovani specializzandi di età inferiore ai 35 anni è stato offerto di trascorrere due settimane di attività in una delle sedi territoriali individuate dal progetto, per “facilitare l’acquisizione e lo scambio di competenze specifiche”. L’unità operativa di Allergologia dell’ospedale di Piacenza sta quindi ospitando la dottoressa Marina Di Pino, specializzanda di Cagliari, per contribuire alla sua formazione allergo-immunologica sia clinica sia di laboratorio.

Nella foto, la dr.ssa Di Pino (prima da sinistra) insieme con l’equipe piacentina di Allergologia.