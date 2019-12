Amici della Lirica, un “viaggio” nella musica italiana a sostegno di Telethon

Le associazioni Amici della Lirica di Piacenza, Centro Musicale Tampa Lirica e Famiglia Piacentina rinnovano – come da tradizione – il loro sostegno a favore di Telethon con lo spettacolo che vede protagonisti il tenore Massimiliano Barbolini ed il bass-baritone Claudio Mattioli.

Un appuntamento ormai fisso quello che lega questi sodalizi alla realtà della ricerca di cure per le malattie rare, condotta da Telethon. Lo spettacolo, intitolato “Viaggio”, andrà in scena sabato 14 dicembre, ore 18, presso il “Teatro President” a Piacenza (via Manfredi, 30).

“Uno spettacolo – spiegano gli organizzatori – portato in Amazzonia, in Brasile e a New York e sarà un autentico viaggio nello spirito e nell’anima dell’Italia e della musica italiana: l’ingresso è ad offerta, l’intero ricavato sarà devoluto a Telethon. Confidiamo – aggiungono – nella generosità di chi deciderà di partecipare all’evento”.