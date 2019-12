In arrivo una nuova ondata di maltempo a Piacenza. Ma nel weekend dovrebbe migliorare.

Come riporta Arpae, fino alla giornata di giovedì 19 dicembre la regione continuerà ad essere interessata da correnti meridionali che porteranno nuvolosità diffusa con persistenza di foschie e qualche isolata precipitazione pìù probabile sul settore appenninico occidentale. In queste giornate le temperature si manterranno marcatamente al di sopra della media climatologica.

Il transito di un’onda depressionaria di origine atlantica porterà un deciso peggioramento con precipitazioni diffuse tra venerdì 20 e sabato 21, in particolare sul settore centro-occidentale della regione e che potranno risultare anche molto abbondanti sui relativi rilievi.

Successivamente nella giornata di domenica l´espansione di un promontorio di alta pressione favorirà un miglioramento delle condizioni con ampie schiarite. Le temperature si manterranno ancora su valori superiori alla norma del periodo e tenderanno a calare solo nei valori minimi grazie ai rasserenamenti previsti dalla giornata di domenica.

Come informano poi gli esperti di 3b Meteo, a livello provinciale domani, giovedì 19 dicembre, sono attesi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2200m.

Venerdì previsto un ulteriore peggioramento: cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. La temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2100m.

Miglioramenti sono previsti nel weekend, con temperature in linea con i giorni precedenti.