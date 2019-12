Croce Bianca, parte il nuovo corso gratuito per volontari: primo appuntamento il 20 gennaio

Sono in partenza i corsi per diventare volontari della Croce Bianca di Piacenza, edizione 2020.

Il Corso Formativo rivolto alla popolazione tutti gli anni all’apertura raggruppa oltre un centinaio di aspiranti volontari. A presentarlo sono stati il Presidente della Pubblica Assistenza Croce Bianca Piacenza Fabrizio Velieri e Paolo Rebecchi, coordinatore Anpas Comitato Provincia di Piacenza e Responsabile Regionale Protezione Civile Anpas Emilia Romagna: entrambi hanno sottolineato la volontà di coinvolgere sempre più persone, e giovani, volonterosi di conoscere la realtà dell’associazione che deve far fronte a sempre maggiori impegni.

Il primo appuntamento è in programma per lunedì 20 gennaio (ore 20.45) alla sede della Pubblica Assistenza di via Emilia Parmense 19 a Piacenza. Diversi i percorsi:

Operatore di Soccorso o di Trasporto Sanitario: consentirà al volontario di essere presente sui mezzi di trasporto ordinario ed in seguito sulle ambulanze adibite ad emergenza per il servizio di soccorso del 118.

Autista di Mezzi di Emergenza o di Trasporto Sanitario: in questo caso il volontario, al termine del corso, potrà diventare autista dei mezzi di trasporto, e successivamente dopo un percorso di “guida sicura” abilitato a guidare i mezzi di emergenza per il servizio di soccorso del 118.

Autista o Accompagnatore Servizi Sociali: alla fine del percorso, svolgerà servizio sui mezzi per i servizi sociali.

Operatore di Sala Radio: dopo lo specifico corso svolgerà i servizi presso Centrale Operativa della Pubblica Croce Bianca

Operatore di Protezione Civile: l’aspirante volontario viene addestrato sulla base delle linee guida stabilite dai protocolli di Protezione Civile

Corso per Truccatori o Figuranti: permette di rendere più reali possibile i casi di esercitazione.

Per info e iscrizioni è possibile contattare gli Uffici Anpas al numero 0523/613976

LA LOCANDINA