Anteprima speciale per la terza età dell’opera lirica omaggio a Beethoven

Una proposta per allietare le festività dei piacentini della terza età: domenica 29 dicembre, alle ore 17 e 30, al Teatro Municipale di Piacenza andrà in scena un’anteprima speciale della commedia per musica in un atto “Il sordo… Sogno d’amore in una notte di San Silvestro”, dedicata a Ludwig van Beethoven, che anticipa di poche ore l’inizio delle celebrazioni per i 250 anni della nascita del grande compositore, previste nel 2020.

Si tratta di una nuova commissione in prima esecuzione assoluta, composta da Paolo Marcarini su libretto del celebre baritono Leo Nucci, che per l’occasione interpreterà anche il ruolo di Beethoven, “il sordo”. A disposizione degli anziani residenti a Piacenza sono stati così messi a disposizione alcuni biglietti al prezzo speciale di cinque euro. I biglietti sono prenotabili contattando al mattino l’ufficio Attività socio-ricreative, presso la sede di via Taverna 39, al numero telefonico 0523-492724 oppure via email all’indirizzo socioricreative@comune.piacenza.it. Le prenotazioni si chiuderanno entro le ore 11 di venerdì 27 dicembre.