Aperitivo di Natale del Fai a Villa Braghieri

La meravigliosa ed elegante Villa Braghieri di Castel San Giovanni (Piacenza) sarà la cornice del consueto aperitivo di Natale di raccolta fondi a cura della Delegazione FAI di Piacenza, che, insieme agli amici dei Gruppi FAI Giovani, Monticelli d’Ongina e Bobbio, coglierà l’occasione per ringraziare gli iscritti e i volontari della preziosa collaborazione e del continuo sostegno e per augurarsi buon Natale e buone Feste tra visite guidate, arte, musica ed eccellenze enogastronomiche.

Sabato 14 dicembre sarà possibile vivere insieme la magia del Natale nel suggestivo Giardino d’Inverno di Villa Braghieri a Castel San Giovanni:

– VISITE ALLA VILLA: dalle 17.15 due turni di visite guidate nelle sale della villa a cura dei volontari FAI accompagnati da intermezzi musicali di violino e violoncello; – MOSTRA: durante l’evento sarà possibile visitare la mostra “Gioielli in fermento” allestita nelle stanze della villa; – PRESENTAZIONE: alle 18:30 il noto illustratore piacentino Andrea Ambrogio presenterà al pubblico il suo ultimo lavoro “Piacenza: cittadini selvatici (anche) la loro città” realizzato in collaborazione con la Delegazione FAI di Piacenza e la Fondazione di Piacenza e Vigevano; – APERITIVO: dalle 19:00 le eccellenze della Val Tidone vi attendono per uno scintillante e musicale brindisi natalizio con tante specialità dolci e salate a cura della pasticceria “Il Gelatiere”.

Si prega di confermare la propria partecipazione entro il 12 dicembre scrivendo a piacenza@delegazionefai.fondoambiente.it o lasciando il proprio nominativo presso i punti FAI di Piacenza.

Evento aperto a tutti su prenotazione a contributo minimo di 15 € per gli iscritti FAI e 20 € per i non iscritti FAI. Ingresso gratuito per chi si iscriverà al FAI per la prima volta durante l’evento. Possibilità di iscriversi al FAI o rinnovare la propria iscrizione in loco. Per i volontari che hanno partecipato attivamente ad almeno due eventi del secondo semestre del 2019, l’aperitivo sarà offerto dalla Delegazione FAI di Piacenza.

Si ringrazia il Comune di Castel San Giovanni per il sostegno e l’ospitalità in Villa Braghieri.

PUNTI FAI Planetario Piacenza di Robintur S.p.A., Corso Vittorio Emanuele 141, Piacenza – Tel. 0523 338410 Punto Arte, Articoli di Belle Arti, via G. Garibaldi 47, Piacenza – Tel. 0523 323303