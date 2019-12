Apre dalle 17 il primo tratto della tangenziale di San Polo

Nonostante le avverse condizioni meteo, l’Amministrazione Provinciale di Piacenza comunica che oggi, venerdì 13 dicembre alle ore 17, verrà aperto definitivamente alla circolazione il primo tratto dell’attesa tangenzialina di Crocetta e San Polo (Piacenza).

“Un ringraziamento alla ditta che sta lavorando incessantemente da questa mattina, nonostante la neve – commenta il Presidente Barbieri – per permettere di restituire alla cittadinanza, in anticipo rispetto alle previsioni, un primo tratto di strada che attendevamo da tanto tempo.”

Si tratta di un tronco di circa due chilometri, comprendente tre nuove intersezioni a rotatoria per la connessione con la viabilità esistente. La sezione stradale è di tipo C1, con un’ampiezza di 10,50 metri con una corsia per senso di marcia della larghezza di 3,75 metri e banchina pavimentata di 1,50 metri. Nel tratto sono presenti quattro piazzole di sosta e conformemente agli esiti della valutazione di impatto ambientale sono già state realizzate le barriere antirumore, mentre sono tutt’ora in corso le fasce di mitigazione ambientale.

Già in uso i sottopassi per garantire la continuità della viabilità comunale interferita. Contestualmente all’apertura del nuovo tratto stradale, di competenza della Provincia di Piacenza, il tracciato storico della strada provinciale di Carpaneto tra Crocetta e San Polo viene trasferito al comune di Podenzano, territorialmente competente.