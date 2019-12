La Boheme, opera in 4 atti musicata da Giacomo Puccini con il libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, ha aperto la stagione lirica al teatro Municipale, alla presenza di numerose autorità, sindaco Patrizia Barbieri compresa, riscuotendo un successo pieno, incondizionato, salutato da entusiastici applausi talvolta a scena aperta per i protagonisti ed alla fine di ogni atto, in particolare l’ultimo.

Al di là di ogni singolo componente quello che è piaciuto maggiormente è stato lo spettacolo nel suo complesso dove tutti hanno svolto il loro compito nel migliore dei modi: dai cantanti agli orchestrali, dalle figure di scena, alle luci ed ai costumi. Questo grazie alla sapiente ed illuminata regia di Leo Nucci grande cantante ma anche appassionato filologo dell’arte della lirica.

Ancora una volta Leo Nucci si è rivelato sinonimo di successo specie quando può avvalersi di ottimi collaboratori come il regista Silvio Piro, del scenografo Carlo Centolavigna, dei costumi di Artemio Cabassi e delle luci di Carlo Schmid.

Un altro successo, dunque, del Progetto Opera Laboratorio voluto dalla Fondazione Teatri Piacentini ed in particolare della direttrice artistica Cristina Ferrari

L’OPERA. Esattamente tre anni dopo la trionfale andata in scena al Regio di Torino della Manon Lescaut, Giacomo Puccini ritorno al Regio con Boheme il 1° febbraio del 1896 con la direzione dell’allora 29enne Arturo Toscanini: Anche in questa occasione fu un successo, più popolare che di critica. Da allora Boheme ha fatto il giro del mondo risultando tra le opere più rappresentate nei teatri internazionali.

Anche la gestazione di quest’opera, come abitualmente capitava a Puccini, è stata tribolata e movimentata perchè l’autore interferiva eccessivamente sul lavoro dei librettisti tanto da costringere Giacosa alle dimissioni (poi rientrate per intervento di Ricordi).

Boheme è un’opera che si presta a diverse letture e non è soltanto la storia di un amore sfortunato ma rappresenta anche il conflitto tra arte e vita, tra felicità ed infelicità, di sogno sfiorato e perduto, di trasalimento sentimentale reso struggente dalla tisi. L’immagine della giovinezza, della disponibilità sentimentale si dissolvono in quella della morte. Conflitto che Puccini rende magico con la sua somma arte di compositore capace di toccare le corde più sensibile del nostro animo.

Qualcuno ha definito Boheme il primo music hall dell’era moderna perché di questo genere musicale ha tutti gli ingredienti anche se nessuno di questi ha melodie e musiche d’intensità e di poesia come la creazione pucciniana. Ed è anche per questo che la vicenda di Mimi commuove sempre. Ricordiamo, a tal proposito che un celebre critico operistico ogni volta che veniva intervistato portava con sé un fazzoletto per asciugarsi le eventuali irresistibili lacrime.

LA TRAMA. La vigilia di Natale nel quartiere Latino di Parigi negli anni 1830 in una mansarda quattro amici artisti dividono freddo e fame finchè uno di loro rimedia un gruzzolo che permette loro di andare a festeggiare nel quartiere in festa. Rodolfo si attarda per finire del lavoro e qui viene raggiunto dalla sua vicina (Mimi) che prima le si era spento il lume e quindi smarrisce la chiave di casa. Nel cercarla le due mani si incontrano (..che gelida manina..) e scocca un amore fulminante. I due raggiungono gli amici al ristorante dove trovano Musetta e Marcello che, diversamente, si amano ma in modo diverso, con frequenti litigi ma sempre in allegria e senza drammatizzare.

Dopo qualche tempo, però, l’unione tra Rodolfo e Mimi ha momenti di crisi, Rodolfo vede giorno per giorno spegnersi la vita della sua amata, minata dalla tisi, e cerca pretesti per non rendere più drammatico un futuro inesorabile distacco. I due, però, decidono di continuare stare insieme almeno fino a primavera (alla stagione dei fiori”). Così avviene finchè il male di Mimi avanza inesorabile e la ragazza ritorna nella mansarda dei 4 amici per morire tra le braccia del suo amato Rodolfo dopo aver rinvangato i momenti felici dell’inizio del loro amore. Gli amici di Rodolfo, guidata da Musetta, sacrificano ogni loro oggetto di valore per chiamare un medico, ma quando questi arriva Mimi è già morta.

L’ESECUZIONE. Gli applausi più convinti e prolungati sono andate alle due donne, in particolare alla Mimi di Maria Teresa Leva, voce bella, robusta e ricca di diverse sfumature che, specie nel finale, hanno ammaliato il pubblico. Anche Lucrezia Drei, nella parte di Musetta, è stata convincente ed avvolgente con bella proprietà di scena (come si addice al personaggio) e con voce sicura ed aggressiva su ottime basi musicali. Azer Zada non era in buone condizioni fisiche e la sua voce, pur possente e squillante, talvolta ha avuto problemi di emissione, tuttavia ha superato dignitosamente la prova conquistando meritati applausi finali così come il Marcello di Carlo Seo ed i suoi compagni bohemiennes Stefano Marchisio (Schaunard) ed il bravissimo basso Maharram Huseynov (Colline). Anche gli altri comprimari Gian Luca Lentini, Raffaele Feo, Carlo Nicolini, Paolo Floris ed Enrico Pertile sono stati all’altezza del compito contribuendo al successo dell’intera rappresentazione.

Lodi particolarmente meritate, poi, per il coro del Teatro Municipale di Piacenza diretto dal maestro Corrado Casati ed alle Voci Bianche del Coro Farnesiano di Piacenza diretto dal maestro Pigazzini i cui numerosi ragazzi sono stati davvero bravi sia scenicamente he vocalmente.

Abbiamo lasciato per ultimo la cornice di questo splendido quadro, ovvero l’orchestra Filarmonica italiana diretta da Aldo Sisillo capace di trasmettere suoni delicati ma penetranti in una rara unità armonica.

LE VOCI DEI PROTAGONISTI. Al termine dello spettacolo generale soddisfazione per tutti a cominciare dall’artefice principale Leo Nucci: Dovete dirlo voi se è piaciuto, a me è sembrato un buon spettacolo.

Euforica la giovane soprano Maria Teresa Leva:” Non mi aspettavo un successo di queste dimensioni in un teatro così importante, naturalmente spero di ritornarci”.

Chi non è eccessivamente soddisfatto è il tenore 29 enne azerbaigiano Azer Zada: “Da qualche giorno non sto bene, forse sto covando l’influenza, e facevo fatica nello spingere la voce. Domenica andrà sicuramente meglio perché ci tengo a ben figurare inn un teatro così importante. Dopo di che sarò al Bolscioi di Mosca per Aida”.

Infine chiudiamo con la frizzante e carina milanese Lucrezia Drei che mantiene la verve di Musetta anche fuori scena:”Sì, Musetta è un personaggio che davo per la prima volta e che mi piace molto perché si avvicina al mio temperamento: Molto contenta per il successo ottenuto che spero ripetere nel prossimo concerto che terrò a Tokio”.

Luigi Carini