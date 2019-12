Area archeologica e nuova pavimentazione in Piazza Duomo. Intesa Comune-Diocesi

Un’area archeologica nel centro di Piazza Duomo, che metta alla luce gli antichi resti del Battistero, con la riqualificazione della pavimentazione della piazza stessa.

E’ il progetto messo nero su bianco da un protocollo di intesa tra Comune e Diocesi, la cui bozza ha ricevuto il via libera dalla giunta guidata da Patrizia Barbieri. “Coerentemente con le linee programmatiche di mandato orientate alla valorizzazione delle eccellenze cittadine nell’ambito del progetto complessivo per il futuro della cultura a Piacenza – si legge nella delibera approvata -, l’Amministrazione persegue la promozione e lo sviluppo di un sistema culturale del territorio favorendo il confronto, la condivisione e il coordinamento con le diverse Istituzioni interessate”.

“In particolare, si riconosce la convergenza di interessi con la Diocesi di Piacenza-Bobbio alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse archeologiche, storiche e delle tradizioni religiose di Piazza Duomo per lo sviluppo di attività culturale, scientifica, didattica collegata. L’area in parola è di proprietà del Comune di Piacenza, fatta eccezione per l’ottagono delimitato dalla cancellata metallica che perimetra la colonna dell’Immacolata, di proprietà della Diocesi”.

Il protocollo di intesa è “finalizzato alla costituzione di un’area archeologica nel centro di Piazza Duomo, in grado di valorizzare la storia paleocristiana della città di Piacenza, mettendo in luce gli antichi resti del battistero del V-VI secolo d.C., rinvenuto durante gli scavi di fondazione della colonna dell’Immacolata”. “La realizzazione del progetto – viene poi specificato – sarà altresì l’occasione per riqualificare la pavimentazione di Piazza Duomo restituendole l’aspetto originario compromesso dalle manomissioni susseguitesi nella seconda metà del ‘900, e realizzare nuovi servizi e attività per la cittadinanza e i turisti”.

Entrando nello specifico, il protocollo stabilisce che “l’iter che condurrà alla creazione dell’area archeologica in piazza Duomo dovrà necessariamente avviarsi dal reperimento di opportuni finanziamenti pubblici e privati, il cui ammontare sarà stabilito sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica”. Progetto che, “al fine di ottimizzare i tempi di attuazione”, la Diocesi donerà al Comune affinché l’amministrazione “possa avviare l’iter con gli interlocutori pubblici e privati per il reperimento dei necessari pareri e risorse finanziarie, nonché adottare gli atti e i provvedimenti di competenza”.

Per l’individuazione del soggetto gestore dell’area archeologica dedicata agli antichi resti del battistero il Comune di Piacenza “procederà tramite bando pubblico d’intesa con la Diocesi in merito ai contenuti del servizio, affinchè il nuovo sito archeologico e il complesso della Cattedrale siano strettamente correlati nell’ottica della valorizzazione integrata e dell’organizzazione di comuni servizi turistici e didattici”.

Nella foto piazza Duomo vista dalla cupola della Cattedrale