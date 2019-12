Aree verdi e cementificazione: a Spazio2 incontro pubblico tra amministratori e cittadini

Una serata per raccogliere idee su come salvare le aree verdi di via Campesio e di via Morigi a Piacenza. È questo l’obiettivo della serata che Spazio2, in via XXIV maggio 51, ospiterà martedì 10 dicembre a partire dalle 21.

Un appuntamento organizzato da Legambiente Piacenza e dal Comitato verde e salute dove in un dibattito aperto si confronteranno i cittadini con gli amministratori comunali invitati a questo momento. Al centro dell’incontro ci saranno i temi della cementificazione di alcune aree urbane del nostra città e la possibilità di mantenere le aree verde presenti.