Asilo San Polo, anche la direttrice respinge le accuse di maltrattamenti

Presunti maltrattamenti ai bambini all’interno dell’asilo di San Polo di Podenzano (Piacenza), anche la direttrice della struttura respinge con fermezza le accuse.

La religiosa, arrestata nei giorni scorsi e attualmente ai domiciliari, è comparsa davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia: ha risposto alle domande negando ogni addebito, come già avevano fatto le altre due maestre coinvolte nell’inchiesta. I legali difensori Graziella Mingardi e Franco Livera hanno chiesto la remissione in libertà, sulla quale il giudice dovrà ora esprimersi.

L’indagine che ha portato agli arresti era partita dalla segnalazione di una mamma: “Quello che abbiamo documentato non erano singoli atti isolati, ma un sistema che si ripeteva quotidianamente – aveva sottolineato il sostituto procuratore Matteo Centini -. Sono emersi comportamenti penalmente rilevanti. Non c’è stata da parte nostra un’aggressione nei confronti di una comunità, abbiamo solo voluto accertare la verità, con tatto e attenzione. Qui vanno tutelati i bambini e va fatta rispettare la legge che prevede che la violenza non possa essere utilizzata a fini educativi”.

Una vicenda che non ha mancato di scatenare polemiche, con prese di posizione a favore dell’operato svolto dalle maestre.