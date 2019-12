Assegno per nucleo famigliare numeroso e proroga bonus energia, le news di Informasociale

Le informazioni di Informasociale su PiacenzaSera.it: ecco tutte le novità dello sportello del comune di Piacenza anche sulla nostra testata.

NEWSLETTER INFORMASOCIALE – 12/2019

ASSEGNO PER NUCLEO FAMIGLIARE NUMEROSO, DOMANDE FINO AL 15 GENNAIO

Possono richiedere il contributo per l’anno 2019 le famiglie residenti nel comune di Piacenza, con almeno 3 figli sotto i 18 anni e valore Isee entro 8745.26 €. Per maggiori informazioni, rivolgersi agli Sportelli InformaFamiglie&Bambini.

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, DA GENNAIO È NECESSARIO IL MODELLO ISEE 2020

Il modello Isee 2019 sarà valido fino al 31 dicembre. Successivamente, per ottenere qualsiasi prestazione sociale agevolata, sarà necessario presentare il modello Isee 2020.

GRADUATORIE ERP PER ASSEGNAZIONE E CAMBIO ALLOGGIO

Sono state pubblicate le graduatorie relative alle case popolari, che saranno valide fino alla prossima pubblicazione (entro il 1° agosto 2020). Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Abitazioni e diritto alla casa in via XXIV Maggio 28 (tel. 0523/492162 e 0523/492169), aperto lunedì dalle 8.45 alle 13.30, mercoledì dalle 8.45 alle 12, giovedì dalle 8.45 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

BONUS ENERGIA, PROROGATE LE SCADENZE PER LE DOMANDE DI RINNOVO

A seguito della modifica del periodo di validità della DSU, per i bonus energia (luce, gas e acqua) in scadenza, sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di rinnovo.

PROROGATI I TERMINI DELL’ESENZIONE PER I FARMACI DI FASCIA C

Anche per il 2020, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di prorogare l’esenzione per l’acquisto dei farmaci di fascia C: ne possono beneficiare nuclei familiari residenti con un modello Isee pari o inferiore a 5.000 euro. Per il rilascio dell’attestazione, i cittadini devono rivolgersi agli sportelli InformaSociale muniti di Isee in corso di validità e documento di identità. Per maggiori informazioni, contattare gli sportelli InformaSociale di via Taverna, 39 (0523/492731) e via XXIV Maggio, 28 (0523/492022).

GRADUATORIE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2019

Sono disponibili sul sito internet comunale, all’indirizzo www.comune.piacenza.it le graduatorie relative al bando per l’anno corrente del Servizio Civile Universale che prevede la selezione di giovani che inizieranno l’attività presso gli uffici del Comune di Piacenza.

CINEMA D’ARGENTO, RASSEGNA DEDICATA ALLA TERZA ETÀ

Ogni mercoledì, fino al 25 marzo, al Cinema Politeama, rassegna di grandi film riservata agli over 65 residenti nel Comune di Piacenza. L’inizio delle proiezioni è fissato per le ore 15. Ogni appuntamento sarà preceduto da una breve introduzione per presentare opportunità, iniziative e informazioni utili a tutti i cittadini. Tutti i film saranno a ingresso gratuito ad esclusione delle proiezioni a sorpresa al prezzo speciale di 3 euro.

MARTEDÌ DELLA SALUTE: “L’UDITO IN FORMA PER COLTIVARE INTERESSI E RELAZIONI”

Martedì 10 dicembre alle ore 15.30, al Centro per le Famiglie, appuntamento con la dottoressa Lara Salvadori, otorinolaringoiatra, per un incontro dal titolo “L’udito in forma per coltivare interessi e relazioni”.

ANDIAMO IN GITA A PIACENZA: INIZIATIVE DI DICEMBRE

Giovedì 19 dicembre alle ore 10, appuntamento al Centro per le Famiglie di via Marinai d’Italia 41 per mangiare insieme una fetta di torta e farsi gli auguri. Verranno presentate le anticipazioni per il 2020. Ingresso gratuito, su prenotazione. Per informazioni è possibile contattare in orario mattutino l’ufficio Attività socio-ricreative di via Taverna 39 (tel. 0523/492724).

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

Il 3 dicembre è stata la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità e per questo anche la città di Piacenza ha deciso di celebrare questa ricorrenza con alcuni appuntamenti fino a sabato 7 dicembre quando a Palazzo Ghizzoni Nasalli (vicolo Serafini 12, Piacenza) dalle 16 alle 19 si terrà una lunga serie di incontri.

SPORTELLI INFORMASOCIALE, LE CHIUSURE DEL PERIODO NATALIZIO

Gli sportelli InformaSociale resteranno chiusi al pubblico nei giorni festivi di mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre oltre a mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio.

SPORTELLI INFORMAFAMIGLIE&BAMBINI, LE CHIUSURE DEL PERIODO NATALIZIO

In occasione delle festività natalizie, lo Sportello InformaFamiglie&Bambini Galleria del Sole sarà chiuso dal 23 al 28 dicembre compresi, lo Sportello InformaFamiglie&Bambini La Primogenita sarà chiuso dal 30 dicembre al 6 gennaio compresi, mentre lo Sportello informativo dell’Unità Operativa Minori sarà chiuso unicamente nei giorni festivi (25 e 26 dicembre; 1 e 6 gennaio).

NOTIZIE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE

SPAZIO GENITORI BAMBINI 3- 6 ANNI

Spazio gratuito per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un genitore o adulto di riferimento.

Sede Centro per le Famiglie Galleria del Sole: Aperto ogni martedì e giovedì dalle 16:30 alle 18:30; ogni sabato dalle 10 alle 12; domenica 15 dicembre dalle 16.30 alle 19.30; Sede Centro per le Famiglie La Primogenita: Aperto ogni mercoledì dalle 16:30 alle 18:30.

DANZA CON LA MAMMA

Gioco/danza per mamme e bambini dai 18 ai 36 mesi, a cura di PetitPas: Sabato 7 dicembre ore 10, Galleria del Sole. Costo 10 euro. Per iscrizioni: 393-4597343 (Ottavia)

MANOVRE DI DISOSTRUZIONE PEDIATRICA

Lunedì 9 dicembre ore 20.30, Galleria del Sole: incontro per imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree, a cura della Croce Rossa Italiana. L’incontro è gratuito, iscrizione obbligatoria.

GRANDE TOMBOLATA SOLIDALE DI NATALE

Il Centro per le Famiglie organizza per mercoledì 11 dicembre alle ore 17.00 una tombolata per famiglie e bambini in compagnia di Pappa&Pero, presso l’Emporio Solidale di Piacenza, via Primo Maggio 62. Partecipazione libera e gratuita.

POMERIGGIO ANIMATO PER FAMIGLIE

Sabato 14 dicembre alle 16.30 al TeatroTrieste34, via Trieste 34 Piacenza: “La ricerca della felicità”, spettacolo di animazione teatrale a cura di Sara Dallavalle e Andrea Roda per i bambini dai tre ai nove anni. Una favola che permette di riscoprire l’importanza della vicinanza tra le persone. Partecipazione libera e gratuita.

LE DONNE SENZA CONFINI SI RITROVANO

Percorso di cittadinanza attiva aperto a tutte le donne. Il prossimo incontro è martedì 17 dicembre alle 14.00 al Centro per le Famiglie Galleria del Sole: “Conosciamo insieme i servizi per le famiglie”. Partecipazione libera e gratuita.

INCONTRO INFORMATIVO DEI CORSI PRE-PARTO

Presentazione dei corsi pre-parto per mamme che partoriranno a marzo 2020, a cura delle ostetriche dello Spazio mamma-bambino 0-3 mesi dell’Ausl: Sabato 21 dicembre ore 9, Galleria del Sole. Accesso libero e gratuito.

INCONTRO SULL’ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE

L’incontro è tenuto da un’ostetrica dell’Ausl di Piacenza: sabato 21 dicembre alle 10.00 alla Galleria del Sole. Accesso libero e gratuito.

GINNASTICA COL PASSEGGINO

Programma di allenamento per neo-mamme a cura di PERLAMAMMA. Ogni lunedì e ogni venerdì, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole, in due fasce orarie: alle 9.45 o alle 11.00. Le iscrizioni sono sempre aperte, ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. Per info sui costi e iscrizioni: 349-5803862 (Betta)

GINNASTICA IN GRAVIDANZA

Programma di allenamento per le mamme in attesa a cura di PERLAMAMMA, dal quarto mese di gravidanza in poi. Ogni lunedì alle 12.15, al Centro per le Famiglie Galleria del Sole. Le iscrizioni sono sempre aperte, ci si può iscrivere in qualsiasi momento dell’anno. Per info sui costi e iscrizioni: 349-5803862 (Betta)

GRUPPI DI PAROLA

Sono sempre aperte le iscrizioni ai Gruppi di Parola per bambini con genitori separati (attività gratuita). Il prossimo gruppo si attiverà con un numero minimo di iscritti.

