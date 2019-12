Assigeco, Molinaro inquadra il match contro Mantova “Dovremo aiutarci tanto in difesa”

Intervenuto ai microfoni di Web Radio 5.9 durante Speak & Roll, il centro dell’Assigeco Piacenza Lorenzo Molinaro ha inquadrato il match in programma domenica 22 dicembre tra Mantova e Piacenza.

“Con San Severo è stata una vittoria molto sofferta – le sue parole -. E’ stata una gara difficile in cui Mike Hall ci ha dato una grande mano. Siamo partiti con un grande approccio offensivo, poi ci siamo spenti non trovando più ritmo. San Severo è rientrata in gara, ma siamo riusciti a vincere e ad approdare in Coppa Italia. L’arrivo di Hall dopo l’infortunio di Ogide ci ha aiutato in un momento di difficoltà. Lo conoscevo dai tempi di Ferrara, è un giocatore che ha dato una mano importante alla nostra squadra. Rispetto ad inizio stagione siamo migliorati notevolmente nel nostro sistema difensivo. Forse nelle prime giornate dovevamo ancora conoscerci bene visto che la squadra è stata quasi completamente rinnovata rispetto all’anno scorso. Nelle prime gare avevamo frenesia di rimontare o chiudere la partita e l’abbiamo pagato caro in diversi incontri”.

Coppa Italia? “Ci presenteremo con l’obiettivo di vincere e cercare di ben figurare in questa vetrina per noi e per la società. E’ una competizione affascinante e che ho già affrontato già con Trento e Agropoli nel passato”. Mantova? “La gara d’andata è completamente da dimenticare. Abbiamo sofferto tanto gli Stings, ma ci teniamo a mostrare la nostra crescita. La Pompea sta andando benissimo, ha giocato una partita impressionante in difesa a Verona. Domenica dovremo cercare di aiutarci tanto in difesa e a riscattare la prima partita della stagione”.