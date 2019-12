Assigeco, ultima sfida del 2019 con Montegranaro per ripartire

ASSIGECO PIACENZA, CON MONTEGRANARO PER RIPRENDERE LA MARCIA E CHIUDERE AL MEGLIO IL 2019

Il primo match post natalizio vede l’Assigeco Piacenza tornare sul parquet del PalaBanca domenica 29 dicembre (ore 18) per affrontare l’XL Extralight Montegranaro. Un ricordo dolce, quello della partita d’andata per i biancorossoblu, che riuscirono a strappare due punti grazie ad una super rimonta negli ultimi 7’ di partita con un Jazz Ferguson da 30 punti, decisivo nel finale.

Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite sono costate la panchina a coach Franco Ciani che è stato sostituito da Gennaro Di Carlo, 46 anni, ex tecnico di Capo d’Orlando, lo scorso anno sulla panchina della Bakery Pall. Piacentina.

Montegranaro, in questo momento, è una squadra ferita e con una classifica che non ammette sbagli, che si presenterà al PalaBanca con istinti certamente bellicosi, anche in virtù della scossa che normalmente un cambio di panchina porta all’interno dello spogliatoio.

Eppure la XL Extralight parte da due certezze, ovvero due americani che fino a questo momento, a guardare i numeri, hanno fornito un rendimento costante. Aaron Thomas realizza 23 punti di media a partita in oltre 35’ di impiego, mentre James Thompson viaggia in doppia doppia di media con oltre 13 punti e 10 rimbalzi a serata. Tutto questo si è però tradotto, fino a questo momento in 4 vittorie e 10 sconfitte su 14 gare fin qui disputate.

L’Assigeco deve invece mostrare una faccia diversa rispetto a quella vista nel secondo tempo di Mantova: una squadra che non ha praticamente mai trovato la via del canestro e che si è dovuta arrendere dopo i primi positivi due quarti. Coach Ceccarelli spera di ritrovare la verve del collettivo, che contro la Pompea si è fermato a 6/22 dall’arco dei tre punti. Trovare continuità dalla lunga distanza rappresenta infatti un must per i biancorossoblu.

I ROSTER

Assigeco Piacenza: 1 Ferraro, 2 Montanari, 3 Ferguson, 4 Faragalli, 6 Ogide, 8 Molinaro, 9 Rota, 11 Gasparin, 14 Piccoli, 15 Ihedioha, 25 Cremaschi, 33 Santiangeli, 55 Hall, 77 Jelic. All. Ceccarelli.

XL Extralight Montegranaro: 0 Cortese, 2 Thompson, 4 Miani, 5 Angellotti, 11 Conti, 17 Bonacini, 22 Marulli, 23 Berti, 25 Thomas, 32 Cucci, 33 Serpilli. All. Di Carlo.

DICHIARAZIONI DELLA VIGILIA

Coach Gabriele Ceccarelli: “Già di per sé la partita durante le festività è strana, inoltre affrontiamo una squadra che ha appena cambiato allenatore quindi avremo ancora meno punti di riferimento. Questo ci porterà a pensare ancora di più a noi stessi per provare a regalarci una vittoria casalinga per chiudere al meglio un anno solare fantastico e festeggiare insieme ai nostri tifosi al PalaBanca”.

Marco Santiangeli: “Dopo la brutta sconfitta a Mantova abbiamo voglia e bisogno di fare una buona prestazione e portare a casa la vittoria anche per chiudere in bellezza l’anno.Ovviamente non sarà semplice perché affronteremo una squadra totalmente diversa rispetto all’andata e con un nuovo allenatore quindi anche loro ci terranno in modo particolare a far bene”.

COPERTURA MEDIATICA

La partita sarà trasmessa in streaming su LNP TV PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/) e su Radio Sound Piacenza all’interno del programma Stadio Sound (frequenze FM: 95.0 MHz, 94.6 MHz e in streming su http://www.radiosound95.it/).

Aggiornamenti in diretta anche sui nostri social networks (Facebook, Twitter e Instagram) e da lì al sito www.uccassigecopiacenza.it.

EVENTI COLLATERALI ALLA PARTITA

Con i campionati di molti sport fermi per la pausa natalizia la società biancorossoblu ha organizzato l’iniziativa #SundayBasket.

In occasione della partita contro Montegranaro, gli abbonati di squadre sportive piacentine e lodigiane, presentando in cassa l’abbonamento alla propria squadra, riceveranno un biglietto omaggio e un biglietto ridotto per il proprio, eventuale, accompagnatore.

Una iniziativa per avvicinare sempre più appassionati di altri sport alla pallacanestro e alla realtà UCC Assigeco Piacenza.

