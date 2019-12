Attenti alle truffe, incontro con i residenti del quartiere Farnesiana

Sicurezza in casa, martedì 17 dicembre (ore 18.30) è in programma un incontro informativo con i residenti del quartiere Farnesiana di Piacenza per prevenire varie forme di truffe che si verificano con maggiore frequenza.

L’appuntamento, alla sede di Piacenza del sindacato Ugl di via Monticello 3, è promosso dal Comitato “Rete” – Case Popolari e da UGL Piacenza, e segna l’inizio di un ciclo di incontri previsti all’interno del quartiere. Interverranno l’Avvocato Sara Soresi, Manuel Radaelli (Presidente di “Rete”) e Libero De Rosa (Responsabile di UGL Giovani). Alla serata sarà presente anche Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.