Attesa per il 2020 in musica in Piazza Cavalli con Max Brando e Dj Comollo

Capodanno all’insegna della musica a Piacenza.

La festa per attendere l’arrivo del 2020 sarà come da tradizione in Piazza Cavalli e vedrà protagonista i Max Brando, cover band tra le più note a livello nazionale con decine di concerti ogni anno, per uno spettacolo con un repertorio a 360°: dal jazz, al pop inglese e italiano, fino al funky e al rock da cantare e ballare. Ad alternarsi con il gruppo sul palco sarà Dj Comollo. La serata, in programma il 31 dicembre dalle ore 22.30, è stata presentata in Municipio dall’assessore al commercio Stefano Cavalli insieme a Valeria Benaglia dell’agenzia Mood e di Marco Orsi della Max Brando Band.

E sempre Piazza Cavalli lunedì prossimo 23 dicembre, dalle 16.30, ospiterà le “Farfalle Luminose”, danzatori su trampoli con ali luminose per uno spettacolo affascinante.